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    Конте: «Мое недовольство трансферами не отражается на состоянии игроков «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отрицает тот факт, что его разочарование по поводу трансферной политики клуба отражается на эмоциональном состоянии игроков.

    В стартовом туре АПЛ синие потерпели поражения от «Бернли». В последний раз «пенсионеры» проигрывали в первой встрече сезона в 1998 году.

    «Опасаюсь ли я, что мой негатив по поводу трансферной политики клуба влияет на игроков? Нет.

    Различные ситуации во время матча – это нормально. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Для меня важно, чтобы мы не закрывали глаза, а сосредоточились на своих ошибках, работе и улучшении.

    Иногда результат может быть не очень приятным, но самое главное, что я вижу у своих игроков правильное стремление, волю, желание работать и попытки совершенствоваться.

    То же самое касается моего тренерского штаба и меня. Мы должны отдать все силы, выложиться на 120 процентов каждый. И я должен быть в этом первым, потом уже персонал, а затем игроки», – сказал Конте.

    Источник: Tribalfootball

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    14.08.2017 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 14 августа 2017, 15:23

      Конте сам себе выкопал яму в Челси той смс Косте, думаю он потерял RESPECT футболистов...Ждем Лёню в Челси ближе к зиме. Зима близко(Старк)

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