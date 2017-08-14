Конте: «Мое недовольство трансферами не отражается на состоянии игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отрицает тот факт, что его разочарование по поводу трансферной политики клуба отражается на эмоциональном состоянии игроков.

В стартовом туре АПЛ синие потерпели поражения от «Бернли». В последний раз «пенсионеры» проигрывали в первой встрече сезона в 1998 году.

«Опасаюсь ли я, что мой негатив по поводу трансферной политики клуба влияет на игроков? Нет.

Различные ситуации во время матча – это нормально. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Для меня важно, чтобы мы не закрывали глаза, а сосредоточились на своих ошибках, работе и улучшении.

Иногда результат может быть не очень приятным, но самое главное, что я вижу у своих игроков правильное стремление, волю, желание работать и попытки совершенствоваться.

То же самое касается моего тренерского штаба и меня. Мы должны отдать все силы, выложиться на 120 процентов каждый. И я должен быть в этом первым, потом уже персонал, а затем игроки», – сказал Конте.