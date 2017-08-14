«Боруссия» хочет от «Барселоны» 100 миллионов за Дембеле плюс 30 миллионов бонусов

Дортмундская «Боруссия» приняла решение отпустить нападающего Усмане Дембеле в «Барселону». Сообщается, что «шмели» приняли предложение каталонцев в размере 100 миллионов евро. Тем не менее пока остаются разногласия по сумме различных бонусов. Черно-желтые настаивают на 30 миллионах.

20-летний игрок перешел в стан дортмундцев из «Ренна» в июле 2016 года, заключив пятилетний контракт. В прошлом сезоне француз провел 49 матчей, записав в свой актив 10 голов и 21 результативную передачу.