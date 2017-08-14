Дзагоев: «В ЦСКА все прекрасно понимают – остался еще один раунд до выхода групповой этап Лиги Чемпионов»

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями от предстоящего первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз». По словам футболиста, преодолеть последний барьер в лице швейцарской команды для выхода в групповой раунд турнира армейцам помогут опыт и терпение.

«Матч со «Спартаком» был вчера, а сегодня мы уже готовимся к игре с «Янг Бойз». Все прекрасно все понимают – остался еще один раунд для того, чтобы выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. «Янг Бойз» – команда молодая и дерзкая, первый матч на выезде очень важный. Но у нас достаточно опытная команда. Терпение и опыт, я думаю, нам помогут», – приводятся слова Дзагоева на официальном сайте футболиста.

Поединок «Янг Бойз» – ЦСКА состоится во вторник, 15 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.