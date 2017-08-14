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  • Дзагоев: «В ЦСКА все прекрасно понимают – остался еще один раунд до выхода групповой этап Лиги Чемпионов»

Дзагоев: «В ЦСКА все прекрасно понимают – остался еще один раунд до выхода групповой этап Лиги Чемпионов»

14 августа 2017, 12:24
10

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями от предстоящего первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз». По словам футболиста, преодолеть последний барьер в лице швейцарской команды для выхода в групповой раунд турнира армейцам помогут опыт и терпение.

«Матч со «Спартаком» был вчера, а сегодня мы уже готовимся к игре с «Янг Бойз». Все прекрасно все понимают – остался еще один раунд для того, чтобы выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. «Янг Бойз» – команда молодая и дерзкая, первый матч на выезде очень важный. Но у нас достаточно опытная команда. Терпение и опыт, я думаю, нам помогут», – приводятся слова Дзагоева на официальном сайте футболиста.

Поединок «Янг Бойз» – ЦСКА состоится во вторник, 15 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Янг Бойз Дзагоев Алан
Комментарии (10)
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petlyra
1502703484
Удачи вам!!!
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Аид666
1502704651
Удачи на выезде! Хорошо бы решить все в первой встрече!
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Krics
1502706655
О какой удаче Вы говорите ? 99% труда и 0,5% таланта +0,5 % удачи , все остальное от "Гинера".
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directorpg
1502707141
Не только терпения, но и максимум старания.
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cska-62
1502711792
По своему классу ЦСКА сильнее любой швейцарской команды, но все матчи на вылет непредсказуемы! Пусть они и двухраундовые. Не говоря уже о том, что на кону стоят серьёзные деньги за выход в группу Лиги Чемпионов. Кроме старания и отсутствия травм пожелаем удачи! Если выйдет в старте Оланаре, то пожелаем ему пореже залезать в положение вне игры и лучше видеть поле, если Чалов, то избавиться от дурацкой привычки сыграть эффектно в ущерб эффективности, ибо первое не должно идти в ущерб второму, а Фёдор ещё пока не достиг такого уровня мастерства, чтобы в каждом эпизоде играть и эффектно, и эффективно. Лучше играть проще, но лучше!
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prtcs
1502713297
Надеемся, что мы увидим лучшие клубы Европы на армейской арене в групповом этапе. Удачи.
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SunRomeS
1502719522
Янги упёртые, но и ЦСКА не пальцем сделан)) Удачи, надо все решить в первом матче!
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vladimir-7
1502721368
ЦСКА удачи и победы 3:0. Постарайтесь ребята, на кону престиж России и конечно деньги.
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chempion_cska
1502786130
Вперед ЦСКА, надо побеждать Янг Бойз на выезде. Удачи!
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river31
1502811745
Удачи армейцам! Постарайтесь в гостях, дома легче, тут и стены помогают!
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