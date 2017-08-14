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    Дзагоев: «В ЦСКА все прекрасно понимают – остался еще один раунд до выхода групповой этап Лиги Чемпионов»

    Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями от предстоящего первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз». По словам футболиста, преодолеть последний барьер в лице швейцарской команды для выхода в групповой раунд турнира армейцам помогут опыт и терпение.

    «Матч со «Спартаком» был вчера, а сегодня мы уже готовимся к игре с «Янг Бойз». Все прекрасно все понимают – остался еще один раунд для того, чтобы выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. «Янг Бойз» – команда молодая и дерзкая, первый матч на выезде очень важный. Но у нас достаточно опытная команда. Терпение и опыт, я думаю, нам помогут», – приводятся слова Дзагоева на официальном сайте футболиста.

    Поединок «Янг Бойз» – ЦСКА состоится во вторник, 15 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 12:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2229

      river31 15 августа 2017, 18:42

      Удачи армейцам! Постарайтесь в гостях, дома легче, тут и стены помогают!

      -1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 августа 2017, 11:35

      Вперед ЦСКА, надо побеждать Янг Бойз на выезде. Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 августа 2017, 17:36

      ЦСКА удачи и победы 3:0. Постарайтесь ребята, на кону престиж России
      и конечно деньги.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 14 августа 2017, 17:05

      Янги упёртые, но и ЦСКА не пальцем сделан))
      Удачи, надо все решить в первом матче!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 августа 2017, 15:21

      Надеемся, что мы увидим лучшие клубы Европы на армейской арене в групповом этапе. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2017, 14:56

      По своему классу ЦСКА сильнее любой швейцарской команды, но все матчи на вылет непредсказуемы! Пусть они и двухраундовые. Не говоря уже о том, что на кону стоят серьёзные деньги за выход в группу Лиги Чемпионов.
      Кроме старания и отсутствия травм пожелаем удачи! Если выйдет в старте Оланаре, то пожелаем ему пореже залезать в положение вне игры и лучше видеть поле, если Чалов, то избавиться от дурацкой привычки сыграть эффектно в ущерб эффективности, ибо первое не должно идти в ущерб второму, а Фёдор ещё пока не достиг такого уровня мастерства, чтобы в каждом эпизоде играть и эффектно, и эффективно. Лучше играть проще, но лучше!

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 14 августа 2017, 13:39

      Не только терпения, но и максимум старания.

      2
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      Рейтинг: +901

      Krics 14 августа 2017, 13:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О какой удаче Вы говорите ? 99% труда и 0,5% таланта +0,5 % удачи , все остальное от "Гинера".

      -4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 августа 2017, 12:57

      Удачи на выезде! Хорошо бы решить все в первой встрече!

      4
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      Рейтинг: +387

      petlyra 14 августа 2017, 12:38

      Удачи вам!!!

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