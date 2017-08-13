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    ФНЛ. «Енисей» за тайм забил четыре гола «Авангарду», «Ротор-Волгоград» уступил «Тамбову»

    В матче 8-го тура первенства ФНЛ «Енисей» в гостях разгромил «Авангард», отправив в ворота соперника четыре безответных гола. Дублем отметился Андрей Козлов.

    В другой встрече «Тамбов» одержал волевую победу над «Ротором-Волгоград» благодаря дублю Андрея Мурнина.

    Первенство ФНЛ. 8-й тур

    Авангард (Курск) – Енисей (Красноярск) – 0:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Камеш, 9; 0:2 – Козлов, 12; 0:3 – Козлов, 40; 0:4 – Кутьин, 44.

    Тамбов – Ротор-Волгоград – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Султонов, 24; 1:1 – Мурнин, 66; 2:1 – Мурнин, 87.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 18:53
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +13

      Sufa 26 августа 2017, 09:56

      Именно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 15 августа 2017, 10:17

      Оказывается пока только на пятое. Ну ничего, всё впереди!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 14 августа 2017, 15:44

      Тамбов с четвёртой подряд победой! И с восхождением на 4-е место после 8-го тура! Так держать! Молодцы, не расквасились после пропущенного мяча!

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