ФНЛ. «Енисей» за тайм забил четыре гола «Авангарду», «Ротор-Волгоград» уступил «Тамбову»

В матче 8-го тура первенства ФНЛ «Енисей» в гостях разгромил «Авангард», отправив в ворота соперника четыре безответных гола. Дублем отметился Андрей Козлов.

В другой встрече «Тамбов» одержал волевую победу над «Ротором-Волгоград» благодаря дублю Андрея Мурнина.

Первенство ФНЛ. 8-й тур

Авангард (Курск) – Енисей (Красноярск) – 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Камеш, 9; 0:2 – Козлов, 12; 0:3 – Козлов, 40; 0:4 – Кутьин, 44.

Тамбов – Ротор-Волгоград – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Султонов, 24; 1:1 – Мурнин, 66; 2:1 – Мурнин, 87.

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