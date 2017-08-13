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  • Витиньо: «Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»

Витиньо: «Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»

13 августа 2017, 18:01
17

Нападающий ЦСКА Витиньо после матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1) отметил поддержку болельщиков армейцев.

Напомним, бразилец стал автором победного гола в московском дерби.

– Армейские болельщики гнали команду вперед даже тогда, когда, казалось, не все получается. Что скажешь им?

– Когда ты вынуждаешь команду соперника опуститься на колени, встать ей очень тяжело. Это произошло благодаря нашим болельщикам. Это и есть магия футбола: ты проигрываешь, но болельщики гонят тебя вперед, верят в тебя и твой потенциал и в то, что игру можно перевернуть. Это эмоции, которые привлекают людей в мир футбола. Когда проигрывали, мы чувствовали дыхание наших болельщиков, и это помогало. Неистовая поддержка позволила уничтожить соперника.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Витиньо
Комментарии (17)
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DUMOH
1502637859
Молодцы!Надо ответить за прошлый сезон и во втором круге так же победить Спартак)))
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Asbjorn
1502638249
Уничтожить?сомнительно
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Приус
1502639930
Нездоровые эмоции у паренька, похоже поклонник вуду.
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Сибирь за Спартак
1502641345
Вольный перевод пресс-службы ЦСКА. В оригинале он сказал так - когда мы проигрывали болельщики матом гнали нас и обещали уничтожить, но потенциал магии помог нам чудом отскочить, я упал на колени и молился, чтобы меня не поставили на ответный матч.
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ВoВ
1502641644
Уничтожил ты себя,когда в ЦСКА перешёл
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Тазит
1502642093
Уничтожить? Разве Витинью в Зените играет?
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"supermax"
1502642415
слишком громкие слова...сыграли одинаково не очень...две наши ошибки принесли цска победу....уничтожатель еп твою)
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Serjoga
1502652627
Ну "уничтожить"-это громко сказано! Победить-да! А вот Зенит "уничтожил" Спартак!
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мы_не_рабы
1502653948
Просто какая - то "мартышка- терминатор".
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red_blue_fury
1502694820
СМИ не СМИ, если масла в огонь не подольют в нужный момент)))) про "уничтожили" не соглашусь...волевая победа - ДА, но не "уничтожение" #ЦВБП#
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