Витиньо: «Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»

Нападающий ЦСКА Витиньо после матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1) отметил поддержку болельщиков армейцев.

Напомним, бразилец стал автором победного гола в московском дерби.

– Армейские болельщики гнали команду вперед даже тогда, когда, казалось, не все получается. Что скажешь им?

– Когда ты вынуждаешь команду соперника опуститься на колени, встать ей очень тяжело. Это произошло благодаря нашим болельщикам. Это и есть магия футбола: ты проигрываешь, но болельщики гонят тебя вперед, верят в тебя и твой потенциал и в то, что игру можно перевернуть. Это эмоции, которые привлекают людей в мир футбола. Когда проигрывали, мы чувствовали дыхание наших болельщиков, и это помогало. Неистовая поддержка позволила уничтожить соперника.