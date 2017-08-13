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    Витиньо: «Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»

    Нападающий ЦСКА Витиньо после матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1) отметил поддержку болельщиков армейцев.

    Напомним, бразилец стал автором победного гола в московском дерби.

    – Армейские болельщики гнали команду вперед даже тогда, когда, казалось, не все получается. Что скажешь им?

    – Когда ты вынуждаешь команду соперника опуститься на колени, встать ей очень тяжело. Это произошло благодаря нашим болельщикам. Это и есть магия футбола: ты проигрываешь, но болельщики гонят тебя вперед, верят в тебя и твой потенциал и в то, что игру можно перевернуть. Это эмоции, которые привлекают людей в мир футбола. Когда проигрывали, мы чувствовали дыхание наших болельщиков, и это помогало. Неистовая поддержка позволила уничтожить соперника.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.08.2017 18:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 14 августа 2017, 10:13

      СМИ не СМИ, если масла в огонь не подольют в нужный момент)))) про "уничтожили" не соглашусь...волевая победа - ДА, но не "уничтожение" #ЦВБП#

      2
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    • ...
      Рейтинг: +235

      Копытин 14 августа 2017, 06:10

      Граждане, болеющие за рекламный щит, не надо желчью плевать. Умейте достойно проигрывать. Я что-то не припомню когда мы вам в прошлом сезоне проиграли, что-бы кто-то кого-то оскорблял. Кстати я наверное знаю почему ваши игроки плохо по полю бегают. Слишком много рекламы на форму наляпали, вот и тяжело игрокам )))

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 августа 2017, 00:18

      молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 августа 2017, 22:52

      Просто какая - то "мартышка- терминатор".

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 августа 2017, 22:30

      Ну "уничтожить"-это громко сказано! Победить-да! А вот Зенит "уничтожил" Спартак!

      2
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 19:53

      В принципе всё по делу сказано.., когда-то я играл за школу, и также говорил мой тренер

      0
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 13 августа 2017, 19:40

      слишком громкие слова...сыграли одинаково не очень...две наши ошибки принесли цска победу....уничтожатель еп твою)

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 13 августа 2017, 19:34

      Уничтожить? Разве Витинью в Зените играет?

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 августа 2017, 19:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уничтожил ты себя,когда в ЦСКА перешёл

      -5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 13 августа 2017, 19:22

      Вольный перевод пресс-службы ЦСКА. В оригинале он сказал так - когда мы проигрывали болельщики матом гнали нас и обещали уничтожить, но потенциал магии помог нам чудом отскочить, я упал на колени и молился, чтобы меня не поставили на ответный матч.

      5
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