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    Витиньо признался, что гол «Спартаку» в дерби является для него самым важным в карьере за ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Витиньо, принесший армейцам три очка в матче шестого тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1), назвал свой победный гол самым важным за все время своего выступления в составе красно-синих.

    Бразилец огорчил голкипера «Спартака» Александра Селихова за пять минут до окончания основного времени встречи.

    «Что я почувствовал, когда забил победный гол в главном дерби России? Я рад, что помог ЦСКА добиться такой важной победы. Я для этого и нахожусь в команде, чтобы забивать. Ну и чтобы помогать другим отличаться. Так что я был по-настоящему счастлив.

    Это мой самый важный гол за ЦСКА! На данный момент», – сказал Витиньо.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 21:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 04:11

      Борьба середняков, а разговоров как вокруг эль класико прям. Топиков создается в адрес рос футбола столько, что и подташнивать начинает. Разговоров много, дела мало, а в конце концов - разочарование.

      -2
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута > Rivaldo88 13 августа 2017, 08:36

      Не нравится, не смотри, в чем проблема?

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 августа 2017, 22:21

      Да какой в жопу важный гол,обычный гол,которых тысячи. Селихов мог бы его и отбить.

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 12 августа 2017, 21:46

      Немного мечт о самом важном голе: победный в финале ЛЧ...

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