Витиньо признался, что гол «Спартаку» в дерби является для него самым важным в карьере за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витиньо, принесший армейцам три очка в матче шестого тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1), назвал свой победный гол самым важным за все время своего выступления в составе красно-синих.

Бразилец огорчил голкипера «Спартака» Александра Селихова за пять минут до окончания основного времени встречи.

«Что я почувствовал, когда забил победный гол в главном дерби России? Я рад, что помог ЦСКА добиться такой важной победы. Я для этого и нахожусь в команде, чтобы забивать. Ну и чтобы помогать другим отличаться. Так что я был по-настоящему счастлив.

Это мой самый важный гол за ЦСКА! На данный момент», – сказал Витиньо.

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