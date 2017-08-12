Витиньо признался, что гол «Спартаку» в дерби является для него самым важным в карьере за ЦСКА

Борьба середняков, а разговоров как вокруг эль класико прям. Топиков создается в адрес рос футбола столько, что и подташнивать начинает. Разговоров много, дела мало, а в конце концов - разочарование.
Нападающий ЦСКА Витиньо, принесший армейцам три очка в матче шестого тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1), назвал свой победный гол самым важным за все время своего выступления в составе красно-синих.
Бразилец огорчил голкипера «Спартака» Александра Селихова за пять минут до окончания основного времени встречи.
«Что я почувствовал, когда забил победный гол в главном дерби России? Я рад, что помог ЦСКА добиться такой важной победы. Я для этого и нахожусь в команде, чтобы забивать. Ну и чтобы помогать другим отличаться. Так что я был по-настоящему счастлив.
Это мой самый важный гол за ЦСКА! На данный момент», – сказал Витиньо.
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