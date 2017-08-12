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    Рейнгольд – о поражении «Спартака» в дерби против ЦСКА: «Развалилась командочка»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» заслуженно потерпел поражение в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

    «Что говорить? Все по делу. «Спартак» проиграл по игре. Нет сомнений. Восемь человек в футбол не играют. Полностью из игры выбыл Пашалич. Его гол – это несчастный случай. И Самедов. Кто за них должен пахать? Глушаков и Фернандо?!

    ЦСКА был намного активнее «Спартака». Кто-то может сказать, что справедливее был бы счет 1:1, но нет. ЦСКА больше хотел, бодался и добился. «Спартак» выглядел непонятно. Не было целостности. И грубейшая ошибка Селихова при втором голе. Пустил «пенку» под брюхом. Суммируя эти моменты, делаем вывод: «Спартак» не имел права побеждать. Я знал, что спартаковцы пропустят, но не думал, что дело дойдет до позора и второго гола. Развалилась командочка», – сказал Рейнгольд.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: «Советский спорт»

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    12.08.2017 21:34
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 13 августа 2017, 09:40

      Прав спартаковский дед,развалилась командочка!! А что будет дальше??? ФНЛ!!!

      -2
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 13 августа 2017, 08:04

      Ауцайдеры с АПЛ симпатичней смотрятся.Что это за дэрби такое?-дворовых команд?

      -2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 13 августа 2017, 07:22

      Опорники провалились!!!! Причем имено с командами у которых с прессингом все нормально центр поля проваливается... В игре с Зенитом пятка Фернандо а С ЦСКА неудачный прием и обработка мяча того же Фернандо.... Глушаков будто незнает куда бежать.... Трансферную компанию провалили.... Команда неготова к чемпионату а про ЛЧ и вспоминать не хочется ... Жаль, но мне кажется Спартак прошлых лет вернулся... Нестабилная игра с временными порывами

      2
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      Рейтинг: +198

      ded-53 13 августа 2017, 06:44

      Как с такой игрой этим командам играть в Еврокубках? Беда да и только...

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 августа 2017, 02:55

      Мяч у Спартака не держался, верх полностью проиграли. Пасы и передачи отвратные. Не шла игра, да спартачи особо и не упирались. Кони были лучшими. Когда же, наконец, турнут Глушакова, Комбарова, Самедова, Мельгареху? Эти ребята не нужны Спартаку, они - тормоз!

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 12 августа 2017, 23:59

      Пёрка закончилась после гола-рикошета(от В.Березуцкого) в ворота ЦСКА,а дальше всё закономерно...Особенно понравился первый гол в ворота Спартака,Головин(безусловно лучший в составах обеих команд)сыграл изумительно,но ещё "лучше" сыграл Комбаров,которому впору надо было выдать бинокль,чтобы он ещё лучше рассмотрел,как сначала его оббежал Головин,а потом был обыгран и второй игрок(при этом Комбаров полностью выключился из борьбы),хотя вполне мог помочь...

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 августа 2017, 23:33

      Проиграть ЦСКА в дерби - это не позор. ЦСКА - хороший соперник, ещё со времён Василия Сталина. Дерби оно тем и хорошо, что какие бы места не занимали команды, результат не предсказуем. Селихов не выручил? Да, не выручил. Но вопрос ко всей команде: что случилось после 75 минуты? Вы куда побежали играть в высокий прессинг за 15 минут до конца игры? Вопрос к Каррере: Фернандо и Глушаков явно не в своей тарелке. Может дать им время отдохнуть? И сколько можно ставить в оборону Комбарова? Надо доверять молодым ребятам. Примером тому могут служить Головин и Зобнин. А Рейнгольду не стоит посыпать голову пеплом, всё ещё впереди.

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      Рейтинг: +331

      Sany-116 12 августа 2017, 23:18

      А была-ли командочка?

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      Рейтинг: +11239

      alp 12 августа 2017, 23:04

      Щас все спартаковские начнут ссать на команду. В этом весь Спартак и именно за это я его терпеть не могу. В Зените все наоборот. Зенит любят больше побед

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > alp 13 августа 2017, 00:34

      Не дождёшься! Спартак Чемпион!!!

      -2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > alp 13 августа 2017, 11:22

      По своим глорам не суди. И по выжившему из ума Рейнгольду-флюгеру. "Открытие-Арена" стабильно заполнена будет всегда. А ваш стадион раз в год, в день приезда "Спартака". Пару лет ничего не возьмете и все "любившие больше побед" испарятся.

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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 12 августа 2017, 22:49

      Дожили!Даже дедушка недоволен.

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