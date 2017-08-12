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  • Рейнгольд – о поражении «Спартака» в дерби против ЦСКА: «Развалилась командочка»

Рейнгольд – о поражении «Спартака» в дерби против ЦСКА: «Развалилась командочка»

12 августа 2017, 21:34
28

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» заслуженно потерпел поражение в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

«Что говорить? Все по делу. «Спартак» проиграл по игре. Нет сомнений. Восемь человек в футбол не играют. Полностью из игры выбыл Пашалич. Его гол – это несчастный случай. И Самедов. Кто за них должен пахать? Глушаков и Фернандо?!

ЦСКА был намного активнее «Спартака». Кто-то может сказать, что справедливее был бы счет 1:1, но нет. ЦСКА больше хотел, бодался и добился. «Спартак» выглядел непонятно. Не было целостности. И грубейшая ошибка Селихова при втором голе. Пустил «пенку» под брюхом. Суммируя эти моменты, делаем вывод: «Спартак» не имел права побеждать. Я знал, что спартаковцы пропустят, но не думал, что дело дойдет до позора и второго гола. Развалилась командочка», – сказал Рейнгольд.

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (28)
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mihail200606
1502563023
Господа райнгольд, лофчеф, бупнов! Ваш выход!!! Жгите...
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almanev
1502564176
Совсем старый стал, как глор себя ведет, краснодар обыграли, орал, что порвём зенит. Пара поражений и уже целостности нет, команды нет и т.д. Начнутся победы, опять скажет, что команды о*уенная
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BarStep
1502564605
Вообще то обещанное шоу "Дерби Всея Руси" не состоялось по причине... не явки на шоу обоих участников...
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APchelov
1502564895
Через неделю из Спартака Анну Каренину будут делать. По кусочкам не соберут
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SPARTAK__MOSCOW
1502565426
Мы исправимся. Но это не точно
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АЛЕКС 58
1502567391
Дожили!Даже дедушка недоволен.
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alp
1502568269
Щас все спартаковские начнут ссать на команду. В этом весь Спартак и именно за это я его терпеть не могу. В Зените все наоборот. Зенит любят больше побед
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Sany-116
1502569124
А была-ли командочка?
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Юрий Крутько
1502571559
Пёрка закончилась после гола-рикошета(от В.Березуцкого) в ворота ЦСКА,а дальше всё закономерно...Особенно понравился первый гол в ворота Спартака,Головин(безусловно лучший в составах обеих команд)сыграл изумительно,но ещё "лучше" сыграл Комбаров,которому впору надо было выдать бинокль,чтобы он ещё лучше рассмотрел,как сначала его оббежал Головин,а потом был обыгран и второй игрок(при этом Комбаров полностью выключился из борьбы),хотя вполне мог помочь...
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serppion
1502582140
Мяч у Спартака не держался, верх полностью проиграли. Пасы и передачи отвратные. Не шла игра, да спартачи особо и не упирались. Кони были лучшими. Когда же, наконец, турнут Глушакова, Комбарова, Самедова, Мельгареху? Эти ребята не нужны Спартаку, они - тормоз!
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