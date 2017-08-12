Рейнгольд – о поражении «Спартака» в дерби против ЦСКА: «Развалилась командочка»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» заслуженно потерпел поражение в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

«Что говорить? Все по делу. «Спартак» проиграл по игре. Нет сомнений. Восемь человек в футбол не играют. Полностью из игры выбыл Пашалич. Его гол – это несчастный случай. И Самедов. Кто за них должен пахать? Глушаков и Фернандо?!

ЦСКА был намного активнее «Спартака». Кто-то может сказать, что справедливее был бы счет 1:1, но нет. ЦСКА больше хотел, бодался и добился. «Спартак» выглядел непонятно. Не было целостности. И грубейшая ошибка Селихова при втором голе. Пустил «пенку» под брюхом. Суммируя эти моменты, делаем вывод: «Спартак» не имел права побеждать. Я знал, что спартаковцы пропустят, но не думал, что дело дойдет до позора и второго гола. Развалилась командочка», – сказал Рейнгольд.

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