Силва: «Ничья с «Ливерпулем» – справедливый результат»

Главный тренер «Уотфорда» Марку Силва прокомментировал итог встречи с «Ливерпулем» в матче 1-го тура АПЛ.

«Думаю, результат справедлив. Мы очень хорошо провели первый тайм, показав ритм, который мне я требовал. Первые 25 минут второй половины мне не понравились («шершни» пропустили два гола – прим. «Бомбардира»). Мы ожидали подобной реакции от «Ливерпуля», но в этих эпизодах надо было играть лучше. Мы допустили ошибки, но сумели исправиться.

По ходу матча у моих игроков появились микроповреждения, но болельщики гнали команду вперед. Такое отношение к игре надо показывать в каждом матче», – сказал португалец.

Ранее Юрген Клопп сказал, что гол Мигеля Бритоса (3:3) был забит из офсайда.