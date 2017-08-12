Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Силва: «Ничья с «Ливерпулем» – справедливый результат»

    Главный тренер «Уотфорда» Марку Силва прокомментировал итог встречи с «Ливерпулем» в матче 1-го тура АПЛ.

    «Думаю, результат справедлив. Мы очень хорошо провели первый тайм, показав ритм, который мне я требовал. Первые 25 минут второй половины мне не понравились («шершни» пропустили два гола – прим. «Бомбардира»). Мы ожидали подобной реакции от «Ливерпуля», но в этих эпизодах надо было играть лучше. Мы допустили ошибки, но сумели исправиться.

    По ходу матча у моих игроков появились микроповреждения, но болельщики гнали команду вперед. Такое отношение к игре надо показывать в каждом матче», – сказал португалец.

    Ранее Юрген Клопп сказал, что гол Мигеля Бритоса (3:3) был забит из офсайда.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2017 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 14 августа 2017, 18:33

      по первому тайму то как минимум ничью заслужили, но второй в чистую проиграли.
      Да и третий гол вне игры забит, да и + не было ли нарушения? вообщем не заслужили.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11