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    Клопп: «Последний гол «Уотфорда» был забит из офсайда»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матчу первого тура АПЛ против «Уотфорда» (3:3). Красные упустили победу в добавленное время.

    «Нам не повезло в концовке. Последний гол «Уотфорда» был забит из офсайда. Это очевидно, ведь лайнсмен стоял на линии. Он обязан был увидеть нарушение. Но я уже не могу повлиять на исход. Мы смотрелись лучше и должны были побеждать.

    Коутиньо? Не знаю, что сказать по этой ситуации. Я сосредоточен на игроках, которые могут выходить на поле. Повлиять на других я не в силах», – сказал немец.

    В следующем туре чемпионата Англии мерсисайдцы примут «Кристал Пэлас».

    Источник: BBC

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    12.08.2017 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 12 августа 2017, 20:47

      После драки кулаками не машут

      1
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Vaval 12 августа 2017, 18:04

      Не только из офсайда, так ещё и Бритос прижал вратаря к штанге.

      1
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