Клопп: «Последний гол «Уотфорда» был забит из офсайда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матчу первого тура АПЛ против «Уотфорда» (3:3). Красные упустили победу в добавленное время.

«Нам не повезло в концовке. Последний гол «Уотфорда» был забит из офсайда. Это очевидно, ведь лайнсмен стоял на линии. Он обязан был увидеть нарушение. Но я уже не могу повлиять на исход. Мы смотрелись лучше и должны были побеждать.

Коутиньо? Не знаю, что сказать по этой ситуации. Я сосредоточен на игроках, которые могут выходить на поле. Повлиять на других я не в силах», – сказал немец.

В следующем туре чемпионата Англии мерсисайдцы примут «Кристал Пэлас».