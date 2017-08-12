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    Беленов, Гацкан и Дядюн начнут матч «Уфа» – «Ростов» с первых минут

    Известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 6-го тура чемпионата России.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Думбия, Маер, Дядюн.

    Встреча на стадионе «Нефтяник» начнется в 15:00 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.

    Матч молодежных составов завершился победой хозяев со счетом 1:0.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 14:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 августа 2017, 14:58

      Посмотрим как игра без Калачева выйдет!)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +144

      человек просто > Pourport 12 августа 2017, 17:40

      Посмотрел?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > человек просто 12 августа 2017, 18:54

      Посмотрел!Но с ним вышло куда лучше!)

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