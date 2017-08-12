Беленов, Гацкан и Дядюн начнут матч «Уфа» – «Ростов» с первых минут

Известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 6-го тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Думбия, Маер, Дядюн.

Встреча на стадионе «Нефтяник» начнется в 15:00 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.

Матч молодежных составов завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Ставьте на матчи в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы