Беленов, Гацкан и Дядюн начнут матч «Уфа» – «Ростов» с первых минут

Известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 6-го тура чемпионата России.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Думбия, Маер, Дядюн.
Встреча на стадионе «Нефтяник» начнется в 15:00 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.
Матч молодежных составов завершился победой хозяев со счетом 1:0.
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Источник: Бомбардир.ру