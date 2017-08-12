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  • Гончаренко: «После «Локомотива» пообщались с игроками, определили моменты, которых нужно избегать»

Гончаренко: «После «Локомотива» пообщались с игроками, определили моменты, которых нужно избегать»

12 августа 2017, 08:27
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением об игре команды на старте сезона. Специалист не исключил, что в некоторых матчах будет прибегать к существенной ротации состава.

– У армейцев с самого начала сезона очень плотный игровой график. Насколько команде удается справиться, на ваш взгляд?

– На данный момент, серьезных проблем я не вижу. Понятно, что сейчас пошли матчи через два дня на третий, и это сложнее, чем играть через три дня на четвертый. Стараемся учитывать ситуацию и делать все необходимое, чтобы команда уверенно шла по турнирной дистанции и набирала как можно больше очков. В частности, понимаем, что в каких-то поединках может понадобиться определенная ротация состава.

– Показалось, что в первых матчах чемпионата против «Анжи» и «Локомотива» в игре армейцев наблюдался крен в сторону атаки.

– Это действительно так. Атакующий потенциал у нас довольно высокий, надо стараться по максимуму его использовать. С другой стороны, нельзя забывать: если команда не пропускает, ее шансы на победу гораздо выше.

– Любопытно, откуда появился этот временный перекос в сторону атаки. Весной его не было заметно, в большинстве матчей команда выглядела по-настоящему сбалансированной, регулярно забивала и почти не пропускала.

– Абсолютно нормальное явление, когда приходит новый тренер. Сначала ты больше думаешь о защите. Когда оборонительные действия более-менее отлажены, приступаешь к построению игры в атаке. Собственно говоря, так и образуется этот крен – если созидательная игра удается, в какой-то момент может ослабнуть концентрация в защите. По сути, именно это с нами и произошло. Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, команда по инерции бежала в атаку, и нас за это наказывали.

– Как бы то ни было, после «Локомотива» армейцы несколько матчей отыграли на «ноль». Каким образом удалось в кратчайшие сроки все наладить?

– Ничего особенного не происходило. Пообщались с игроками, определили моменты, которые впредь необходимо избегать. Команда у нас очень опытная, она легко управляема и способна правильно реагировать на ту или иную ситуацию, – сказал Гончаренко.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
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СашкаГуров
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сегодня надо четко на всех позициях отыграть
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