Гендиректор «Валенсии»: «По переходу Гарая в «Спартак» были только разговоры»

Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани прокомментировал возможный переход защитника Эсекьеля Гарая в «Спартак».

«Информация о том, что мы ведем переговоры с российским клубом, верна. Но договоренностей по трансферу нет. На данный момент были только разговоры», – сказал представитель клуба.

Напомним, с июля 2014 года по август 2016 Гарай выступал за «Зенит». Экс-одноклубник футболиста Александр Кержаков поделился мнением об аргентинце.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что сделка может быть оформлена до сегодняшнего матча красно-белых против ЦСКА.