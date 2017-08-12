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    Гендиректор «Валенсии»: «По переходу Гарая в «Спартак» были только разговоры»

    Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани прокомментировал возможный переход защитника Эсекьеля Гарая в «Спартак».

    «Информация о том, что мы ведем переговоры с российским клубом, верна. Но договоренностей по трансферу нет. На данный момент были только разговоры», – сказал представитель клуба.

    Напомним, с июля 2014 года по август 2016 Гарай выступал за «Зенит». Экс-одноклубник футболиста Александр Кержаков поделился мнением об аргентинце.

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что сделка может быть оформлена до сегодняшнего матча красно-белых против ЦСКА.

    Источник: Marca

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    12.08.2017 01:21
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 11:38

      Спартак в ЛЧ решил всех разговором победить?

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 августа 2017, 10:49

      Опять двадцать пять, и без него играли и побеждали!

      -1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 12 августа 2017, 09:00

      Хороший игрок, хороших денег стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 августа 2017, 08:22

      Эта погребальная система Федуна с его неуклюжими переговорщиками и жлобством оставит Спартак с его чемпионским составом и без усиления перед ЛЧ. И будут они играть позвякивая своими медалями о короны чемпионов. Обидно. Сколько игроков Зенит купил качественных и сколько не купил Спартак. Опять медикаментозные матчи- Комбаров-валидол, Глушаков-Карвалол, Самедов- валокордин, Ещенко- ........

      7
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      Рейтинг: +2726

      a_who > RedWhiteFans2 12 августа 2017, 09:25

      не кати на Федуна бочку ))) он тратит свои деньги ! а зенит наши общие - им не жалко !

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > a_who 12 августа 2017, 09:32

      Деньги все народные, только трубы разные. Там газовая, а здесь нефтяная. И подход к этим трубам имеют разные люди .

      3
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      ...
      Рейтинг: +158

      Эхнатон > a_who 12 августа 2017, 10:39

      Вообще-то Зенит один из самых прибыльных клубов - смотри статистику. Он тратит свои.

      2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 августа 2017, 08:17

      Все понятно. Ни каких покупок и не планировалось вовсе. Понятно почему теперь все слухи слухами оказались, что бы сказать вот мол старались но не получилось. Жаль.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 12 августа 2017, 07:05

      А что он забыл в спартаке, он же играл в России и все знает.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 августа 2017, 06:55

      Запросы Валенсии пугают.

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 12 августа 2017, 01:44

      КОРОЧЕ СПАРТАК НЕКОГО БРАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ ФЕДУНУ НУЖНО ИГРОКИ БЕСПЛАТНО НИКОГО НАЙТИ НЕ МОГУТ ЧУШЬ КАРРЕРА БЕГИ ОТ ТУДА ПРОЛЕТИШЬ В ЛЧ

      6
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      Рейтинг: +664

      Небесная > SEREGA 64 12 августа 2017, 01:49

      И виноватым Каррера останется

      5
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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr > Небесная 12 августа 2017, 10:15

      У хохла все виноваты, кроме его самого..........

      0
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