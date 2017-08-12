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  • Гендиректор «Валенсии»: «По переходу Гарая в «Спартак» были только разговоры»

Гендиректор «Валенсии»: «По переходу Гарая в «Спартак» были только разговоры»

12 августа 2017, 01:21
13

Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани прокомментировал возможный переход защитника Эсекьеля Гарая в «Спартак».

«Информация о том, что мы ведем переговоры с российским клубом, верна. Но договоренностей по трансферу нет. На данный момент были только разговоры», – сказал представитель клуба.

Напомним, с июля 2014 года по август 2016 Гарай выступал за «Зенит». Экс-одноклубник футболиста Александр Кержаков поделился мнением об аргентинце.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что сделка может быть оформлена до сегодняшнего матча красно-белых против ЦСКА.

Источник: Marca
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Спартак Гарай Эсекьель
Комментарии (13)
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SEREGA 64
1502491487
КОРОЧЕ СПАРТАК НЕКОГО БРАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ ФЕДУНУ НУЖНО ИГРОКИ БЕСПЛАТНО НИКОГО НАЙТИ НЕ МОГУТ ЧУШЬ КАРРЕРА БЕГИ ОТ ТУДА ПРОЛЕТИШЬ В ЛЧ
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ДСА
1502510117
Запросы Валенсии пугают.
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adekvat
1502510701
А что он забыл в спартаке, он же играл в России и все знает.
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SPARTAK 85
1502515063
Все понятно. Ни каких покупок и не планировалось вовсе. Понятно почему теперь все слухи слухами оказались, что бы сказать вот мол старались но не получилось. Жаль.
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RedWhiteFans2
1502515377
Эта погребальная система Федуна с его неуклюжими переговорщиками и жлобством оставит Спартак с его чемпионским составом и без усиления перед ЛЧ. И будут они играть позвякивая своими медалями о короны чемпионов. Обидно. Сколько игроков Зенит купил качественных и сколько не купил Спартак. Опять медикаментозные матчи- Комбаров-валидол, Глушаков-Карвалол, Самедов- валокордин, Ещенко- ........
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Пиво без газа
1502517609
Хороший игрок, хороших денег стоит
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Бугимен
1502524168
Опять двадцать пять, и без него играли и побеждали!
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Gullit 76
1502527084
Спартак в ЛЧ решил всех разговором победить?
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