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    Член семьи Коутиньо: «Филиппе обижает отношение Клоппа к нему»

    Работник Sky Sports Кавех Солхекол сообщил подробности возможного перехода Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

    «Коутиньо очень уважает «Ливерпуль», но недоволен своей ролью в команде. Член его семьи сказал, что футболиста обижает отношение Юргена Клоппа к нему. Источник также утверждает, что игрок и тренер находятся в конфликте около полугода», – написал журналист в своем твиттере.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что английский клуб в очередной раз отклонил предложение сине-гранатовых по покупке 25-летнего Коутиньо.

    В минувшем сезоне обладатель «Золотой самбы» сыграл в 36-ти играх всех турниров, в которых забил 14 мячей и отдал девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    11.08.2017 20:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 августа 2017, 14:13

      а какое должно быть отношение? хочет чтоб его в попу целовали? Юрген таких терпеть не будет.

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      Рейтинг: +69

      Garri98 12 августа 2017, 00:20

      Ещё в прошлом году предрекали переход Филипа в Барсу. Да и он сам был уверен в переходе. А причина срывающегося трансфера, в том, что Клопп не подобрал ему замену в надежде удержать его. Говоря откровенно Филипп- великолепнейший игрок АПЛ, один из лучших, и сам он понимает , что Ливер - это прошлое, оставаясь в нем он останется просто лидером Ливерпуля, и это его потолок в АПЛ. А парень хочет повторить историю седьмого номера МЮ и Реала. Он хочет блестать на вершине искусства которое называется ФУТБОЛ!!! Он действительно огромный талант и он а не Азар ( хотя он тоже один из лучших) игрок уровня Месси и Роналдо. Отпустите его пожалуйста!!!

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