Член семьи Коутиньо: «Филиппе обижает отношение Клоппа к нему»

Работник Sky Sports Кавех Солхекол сообщил подробности возможного перехода Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Коутиньо очень уважает «Ливерпуль», но недоволен своей ролью в команде. Член его семьи сказал, что футболиста обижает отношение Юргена Клоппа к нему. Источник также утверждает, что игрок и тренер находятся в конфликте около полугода», – написал журналист в своем твиттере.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что английский клуб в очередной раз отклонил предложение сине-гранатовых по покупке 25-летнего Коутиньо.

В минувшем сезоне обладатель «Золотой самбы» сыграл в 36-ти играх всех турниров, в которых забил 14 мячей и отдал девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.