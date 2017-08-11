«Ливерпуль» отверг трансферный запрос Коутиньо

Стала известна реакция английского «Ливерпуля» на трансферный запрос полузащитника Филиппе Коутиньо, который просит отпустить его в «Барселону». Оказалось, что «красные» отклонили документ и сообщили футболисту, что не продадут его этим летом.

Несколько часов назад «Бомбардир» приводил официальное заявление «Ливерпуля», в котором говорится, что клуб не отпустит южноамериканца ни в какую другую команду этим летом.

Напомним, что сине-гранатовые готовы заплатить за Коутиньо 120 миллионов фунтов стерлингов.

Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае