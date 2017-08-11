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    «Ливерпуль» отверг трансферный запрос Коутиньо

    Стала известна реакция английского «Ливерпуля» на трансферный запрос полузащитника Филиппе Коутиньо, который просит отпустить его в «Барселону». Оказалось, что «красные» отклонили документ и сообщили футболисту, что не продадут его этим летом.

    Несколько часов назад «Бомбардир» приводил официальное заявление «Ливерпуля», в котором говорится, что клуб не отпустит южноамериканца ни в какую другую команду этим летом.

    Напомним, что сине-гранатовые готовы заплатить за Коутиньо 120 миллионов фунтов стерлингов.

    Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае

    Источник: Twitter

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    11.08.2017 17:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 12 августа 2017, 00:23

      Коутиньо останется

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2017, 19:26

      120 конечно Барса не даст они 70 предлагали ну может до 90 и увеличили бы

      0
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 августа 2017, 17:58

      Останется в Ливере и ночами будет думать о барселонке

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      Рейтинг: +33709

      zra78 11 августа 2017, 17:34

      Лучше бы в Ливере остался он

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > I_R_O_N_M_A_N 11 августа 2017, 18:01

      Есть выбор - байкотировать тренировки, сесть на лавку и уйти со скандалом как Пайет из Вэст-Хема

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > EsKamilio 11 августа 2017, 18:34

      Ему же хуже будет. Потеряет место в основе и игровую практику

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > Чермындыр 11 августа 2017, 18:56

      Я не рассуждаю о том, что хуже и что лучше, я говорю о выборе.

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