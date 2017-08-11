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    Коутиньо попросил «Ливерпуль» отпустить его в «Барселону»

    Ситуация с возможным трансфером полузащитника английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» получила развитие. Так, 11 августа бразилец направил официальный запрос в нынешний клуб, в котором просит допустить переход в каталонский коллектив.

    Несколько часов назад «Бомбардир» приводил официальное заявление «Ливерпуля», в котором говорится, что клуб не отпустит южноамериканца ни в какую другую команду этим летом.

    Напомним, что сине-гранатовые готовы заплатить за Коутиньо 120 миллионов фунтов стерлингов.

    Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае

    Источник: Skysports

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    11.08.2017 14:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 августа 2017, 15:08

      Клопп на 120 млн норм затариться может

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 августа 2017, 14:59

      чего и следовало ожидать набивали цену, такая же история с роналдо будет

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