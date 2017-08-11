Коутиньо попросил «Ливерпуль» отпустить его в «Барселону»

Клопп на 120 млн норм затариться может
Ситуация с возможным трансфером полузащитника английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» получила развитие. Так, 11 августа бразилец направил официальный запрос в нынешний клуб, в котором просит допустить переход в каталонский коллектив.
Несколько часов назад «Бомбардир» приводил официальное заявление «Ливерпуля», в котором говорится, что клуб не отпустит южноамериканца ни в какую другую команду этим летом.
Напомним, что сине-гранатовые готовы заплатить за Коутиньо 120 миллионов фунтов стерлингов.
Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае