Коутиньо попросил «Ливерпуль» отпустить его в «Барселону»

Ситуация с возможным трансфером полузащитника английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» получила развитие. Так, 11 августа бразилец направил официальный запрос в нынешний клуб, в котором просит допустить переход в каталонский коллектив.

Несколько часов назад «Бомбардир» приводил официальное заявление «Ливерпуля», в котором говорится, что клуб не отпустит южноамериканца ни в какую другую команду этим летом.

Напомним, что сине-гранатовые готовы заплатить за Коутиньо 120 миллионов фунтов стерлингов.

Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае