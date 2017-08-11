Бесчастных: «Спартак» будет бороться за титул до последнего»

Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

Напомним, встреча пройдет 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

«В дерби никогда нет фаворита. Счет предсказать не берусь, многое будет зависеть от нюансов. Можно планировать что угодно, но в случае, например, быстрого гола мгновенно придется перестраиваться.

Невзирая ни на что, «Спартак» будет бороться за титул до последнего. При этом команде придется труднее, чем в прошлом сезоне. Забраться на вершину тяжело. Удержаться там – тяжело вдвойне», – отметил Бесчастных.