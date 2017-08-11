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    Бесчастных: «Спартак» будет бороться за титул до последнего»

    Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

    Напомним, встреча пройдет 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «В дерби никогда нет фаворита. Счет предсказать не берусь, многое будет зависеть от нюансов. Можно планировать что угодно, но в случае, например, быстрого гола мгновенно придется перестраиваться.

    Невзирая ни на что, «Спартак» будет бороться за титул до последнего. При этом команде придется труднее, чем в прошлом сезоне. Забраться на вершину тяжело. Удержаться там – тяжело вдвойне», – отметил Бесчастных.

    Источник: УЕФА

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    11.08.2017 10:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 августа 2017, 16:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      До последнего федунского доллара. Дык...было уже такое. 16 лет боролись. Бабла пожгли, тренеров меняли как перчатки...Короче комедия продолжается...

      -4
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 11 августа 2017, 14:43

      Бороться до последнего будут все 16 команд.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2017, 12:43

      Полностью согласен.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 августа 2017, 12:32

      Ахахаха сук! За титул! 6 тур только, но этом году Зенит больше шансов! )

      -1
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 11 августа 2017, 12:31

      Зенит протрезвил некоторым мозги.

      -2
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 11 августа 2017, 12:27

      ОчеПятка! Предстоящего 6ого тура!

      -3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 августа 2017, 12:19

      К сожалению, итог матча совершенно непредсказуем. А может и к счастью.. ведь в этом прелесть футбола) А непредсказуем он по причине того, что сейчас никто не может предсказать хоть с какой то долей уверенности, как сыграет Спартак, что будет в головах у КБ игроков. Вот кто мог предсказать ТАКОЙ итог игры с Зенитом?

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 августа 2017, 10:54

      Будет бороться до последнего - Чего???

      -3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > acer2003 11 августа 2017, 11:14

      До последнего матча, если это еще будет актуально к последнему матчу...

      -3
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