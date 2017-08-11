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  • Бесчастных: «Спартак» будет бороться за титул до последнего»

Бесчастных: «Спартак» будет бороться за титул до последнего»

11 августа 2017, 10:53
10

Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

Напомним, встреча пройдет 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

«В дерби никогда нет фаворита. Счет предсказать не берусь, многое будет зависеть от нюансов. Можно планировать что угодно, но в случае, например, быстрого гола мгновенно придется перестраиваться.

Невзирая ни на что, «Спартак» будет бороться за титул до последнего. При этом команде придется труднее, чем в прошлом сезоне. Забраться на вершину тяжело. Удержаться там – тяжело вдвойне», – отметил Бесчастных.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бесчастных Владимир
Комментарии (10)
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acer2003
1502438055
Будет бороться до последнего - Чего???
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oyabun
1502443193
К сожалению, итог матча совершенно непредсказуем. А может и к счастью.. ведь в этом прелесть футбола) А непредсказуем он по причине того, что сейчас никто не может предсказать хоть с какой то долей уверенности, как сыграет Спартак, что будет в головах у КБ игроков. Вот кто мог предсказать ТАКОЙ итог игры с Зенитом?
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Bobafett
1502443629
ОчеПятка! Предстоящего 6ого тура!
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Joker 555
1502443868
Зенит протрезвил некоторым мозги.
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_Kesh_Suntar_
1502443948
Ахахаха сук! За титул! 6 тур только, но этом году Зенит больше шансов! )
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Диктор
1502444600
Полностью согласен.
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Аскорбин
1502451831
Бороться до последнего будут все 16 команд.
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Чикомас
1502456488
До последнего федунского доллара. Дык...было уже такое. 16 лет боролись. Бабла пожгли, тренеров меняли как перчатки...Короче комедия продолжается...
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