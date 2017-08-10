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    «Фенербахче» договорился с «Вильярреалом» о переходе Сольдадо

    Форвард «Вильярреала» Роберто Сольдадо может перебраться в Турцию, где будет выступать за «Фенербахче». На данный момент клубы достигли предварительной договоренности о продаже 32-летнего футболиста.

    Сторонам осталось уладить небольшие нюансы в договоре, а также – пройти игроку медицинское обследование в Турции. Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

    Напомним, что Сольдадо выступает в составе «Вильярреала» с 2015 года. Он перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» за 16 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: ФК «Вильярреал»

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    10.08.2017 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 августа 2017, 14:45

      дороговато за 32-летнего сольдадо

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