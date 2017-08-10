«Фенербахче» договорился с «Вильярреалом» о переходе Сольдадо

Форвард «Вильярреала» Роберто Сольдадо может перебраться в Турцию, где будет выступать за «Фенербахче». На данный момент клубы достигли предварительной договоренности о продаже 32-летнего футболиста.

Сторонам осталось уладить небольшие нюансы в договоре, а также – пройти игроку медицинское обследование в Турции. Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

Напомним, что Сольдадо выступает в составе «Вильярреала» с 2015 года. Он перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» за 16 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2019 года.