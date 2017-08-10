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    Слушание по «делу Канунникова» перенесено на 6 сентября

    В Авиастроительном районном суде Казани состоялось слушание по иску ПАО «Казаньоргсинтез» к «Рубину» и футболисту клуба Максиму Канунникову. На нем присутствовал бывший финансовый директор казанского клуба Ильдус Махмутов, который заявил, что узнал о суде из спортивных СМИ и не был готов к заседанию, потому что не имел материалов дела. После долгих раздумий судья объявил перерыв, и в итоге перенес слушание на 6 сентября.

    Ранее генеральный спонсор «Рубина» «Казаньоргсинтез» подал иск к футбольному клубу «Рубин» и футболисту Канунникову с требованием признать недействительным приложение №3 к договору игрока от апреля 2014 года, по которому футболист может уйти из казанского клуба за 1 миллион евро.

    Суд запретил «Рубину» производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку в качестве обеспечительной меры, но 2 августа отменил запрет на трансфер нападающего.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.08.2017 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 августа 2017, 14:54

      Каннуников - яблоко раздора! Не стоит он 1 мл.евро.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 августа 2017, 12:19

      Прямо судебная хроника.

      7
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