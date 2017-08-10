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  • Наиль Измайлов пообещал установить причины неудач «Спартака» на старте сезона

Наиль Измайлов пообещал установить причины неудач «Спартака» на старте сезона

10 августа 2017, 07:44

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов призывает не делать поспешных выводов о проваленном старте чемпионата России красно-белыми. Он уверен, что впереди еще много матчей, по результатам которых команде удастся выправить ситуацию.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» закончился со счетом 2:0. Красно-белые после этой встречи записали в свой актив восемь очков, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы.

– Как прокомментируете нынешнюю турнирную ситуацию?

– Прежде всего, хочу отметить, что не стоит делать преждевременных выводов о шансах нашей команды как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов. Впереди много туров внутреннего турнира, а до старта международного – больше месяца. И если в ближайшее время установить истинные причины наших относительных неудач на старте сезона, то ситуацию можно выправить задолго до промежуточного финиша, когда РФПЛ уйдет на перерыв, а в Лиге чемпионов завершатся матчи в группах.

– Но прошлый осенний отрезок чемпионата «Спартак» закончил на первом месте, о чем сейчас вряд ли стоит говорить.

– Да, и перед зимним антрактом мы опережали ближайших конкурентов на пять очков. И это при том, что у нас тогда еще не было защитника Джикии, хавбека Самедова и нападающего Луиса Адриано. Причем двое последних приобретены по просьбе Массимо Карреры.

Что касается Джикии, то его кандидатура, предложенная клубом, естественно, была согласована с главным тренером команды. Ну а таких футболистов, как Промес, Глушаков, Фернанду, Ещенко, Зобнин и еще целый ряд других, Каррера получил, как говорится, в наследство. Причем троих последних пригласили как раз в прошлогоднее летнее трансферное окно. Это игроки, сумевшие завоевать золотые медали. А благодаря тому, что их удалось сохранить, в нынешнее межсезонье, к очередному старту готовилась опытная, сыгранная, с отлаженными взаимосвязями, дисциплинированная команда.

Свою силу она доказала, взяв еще один трофей – Суперкубок. И эта победа добыта без одного из ключевых исполнителей – Зобнина, который, к огромному сожалению, получил серьезную травму в ходе Кубка конфедераций.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
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