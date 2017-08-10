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  • Гончаренко: «Задача ЦСКА – подойти к матчу со «Спартаком» в хорошем состоянии»

Гончаренко: «Задача ЦСКА – подойти к матчу со «Спартаком» в хорошем состоянии»

10 августа 2017, 01:10
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матчу против «Тосно» и поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».

– Мы довольны победой. После неудачного матча важно было набрать три очка. Считаю, провели хорошую игру, особенно во втором тайме, где было много атак, которые могли исход поединка решить раньше.

Когда не забиваешь, чувствуешь нервозность у своих ворот. Хотя за исключением гола соперник не создал чего-то серьезного. Важная победа в таком графике, будем готовиться к следующему матчу.

– Следующая игра со «Спартаком». Сможете повторить успех «Зенита», который разгромил красно-белых со счетом 5:1?

– Дерби всегда сложно оценивать. Есть много нюансов, игра может качнуться в любую сторону. Но это всем интересно, привлекает болельщиков, вызывает ажиотаж. Наша задача – подойти к матчу в хорошем состоянии.

– Вы оставили на лавке Дзагоева. Это именно вопрос ротации или какие-то другие причины?

– Причина только в ротации.

– Набабкин в стартовом составе вместо Щенникова – тоже ротация? И ищет ли ПФК ЦСКА усиление на позицию левого латераля?

– Набабкин – это ротация. Сыграл он неплохо, учитывая отсутствие игровой практики. Что касается приобретения футболистов, то пока трансферное окно открыто, все возможно.

– Оланаре провел первый полный матч в сезоне, был активен. Оцените его игру?

– Есть определенные командные требования, которые он хорошо понимает, но пока не до конца воплощает. Учитывая, что он много пропустил, в том числе в подготовительном периоде, ждем, что Аарон будет прибавлять с каждым матчем.

– Этой игрой он заслужил место в основе?

– Доверие надо заслуживать на длительном отрезке в каждом матче.

– Можно ли сказать, что Помазун после этой игры обрел уверенность?

– Не думаю, что он ее терял. Понятно, что предыдущий матч не пошел ему в актив. Но все должны были разделить с ним вину за пропущенные с «Рубином» голы.

Матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» состоится 12 августа.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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NNNN-4
1502334555
Задача ЦСКА – уйти после матча со «Спартаком» в хорошем состоянии»
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vladimir-7
1502338112
ПФК ЦСКА НУЖНА ТОЛЬКО ПОБЕДА НАД СПАРТАКОМ.
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GSKA1974
1502338699
Славная будет охота!!!Думаю- ничья
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bashnat013
1502340606
Вот будет умора если ЦСКА выграет 5-1
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SunRomeS
1502346008
Ждем, надеемся, верим! ЦВБП!
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paracetamol
1502348278
Середнячки встречаются, не интересно.
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Boniel+
1502354117
В "футбол",который играет сейчас ЦСКА кроме позора других оценок найти сложно.И в следующем туре "Спартак"разорвёт эту команду в клочья.
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Александр ЗА
1502354862
Да
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СШГЭС
1502360047
У Спартака тоже была ротация. В субботу посмотрим кто лучше отротировался.
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