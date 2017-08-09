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    Кверквелия: «Никогда не уважал Грасию как тренера. Он просто клоун»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением о тренере Хави Грасии, с которым работал в «Рубине».

    «В «Рубине» хотели, чтобы я психологически сломался, и все для этого делали. Что я сделал плохого для «Рубина», не понимаю. Три года подряд играл в основе, а тут приходит человек (в мае 2016 года – прим. «Бомбардира») и поступает так.

    Грасию я никогда не уважал как тренера. Особенно после всего, что он со мной сделал. Такой я человек: когда вижу, что меня обманывают, не могу иначе. Грасия – вообще не футбольный тренер, а какой-то другой. У меня в «Рубине» при нем было все, кроме футбола. Почему так вышло – пусть Грасия сам ответит, я не буду.

    Я там был лишний человек. Сидел и просто ничего не делал. Выходил на тренировку без желания. Какой был смысл, если я все равно знал: играть не буду? Десять игр я не мог попасть в заявку, а мне говорили: «У тебя паспорт иностранца». Про других защитников и их уровень говорить не буду, проблема у меня была с тренером. Он просто клоун.

    Когда уезжал в аренду в «Локо», он сказал: «До свидания, удачи». И еще, я помню, мы уже в полуфинале Кубка были, и Грасии я сказал: «Посмотри финал в Сочи, мы там будем и кубок возьмем». Конфликта-то у нас не было, все проще: я только тренировался, а на игры Грасия меня не ставил. Приходил на занятия, работал и ехал домой», – сказал 25-летний игрок сборной Грузии.

    Казанский клуб отправил Грасию в отставку 6 июня. Ранее голкипер команды Сергей Рыжиков сказал, что тренер не понял русскую душу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.08.2017 19:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 10:36

      После времени не красиво такое говорить.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 августа 2017, 00:14

      Дзюба о Манчини такого же мнения. Если перейдёт куда-нибудь, мы много интересного узнаем об этом паршивом тренеришке.

      0
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 9 августа 2017, 21:57

      Локо, Молодцы, не слили!!! Удачи вагоно и трамвае-строителям!!! С ув.

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 9 августа 2017, 21:36

      Не мужской поступок!

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD 9 августа 2017, 20:45

      Ну и дурак ты Соломон, был я лучшего мнения о тебе! Иногда лучше молчать чем говорить, особенно если в голове солома.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 9 августа 2017, 19:54

      Ещё один игрочище. Действительно, лучше бы помолчал. А так только себя дураком выставил

      2
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 9 августа 2017, 19:22

      Вообще то это Урал чудом отскочил....

      -1
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