Кверквелия: «Никогда не уважал Грасию как тренера. Он просто клоун»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением о тренере Хави Грасии, с которым работал в «Рубине».

«В «Рубине» хотели, чтобы я психологически сломался, и все для этого делали. Что я сделал плохого для «Рубина», не понимаю. Три года подряд играл в основе, а тут приходит человек (в мае 2016 года – прим. «Бомбардира») и поступает так.

Грасию я никогда не уважал как тренера. Особенно после всего, что он со мной сделал. Такой я человек: когда вижу, что меня обманывают, не могу иначе. Грасия – вообще не футбольный тренер, а какой-то другой. У меня в «Рубине» при нем было все, кроме футбола. Почему так вышло – пусть Грасия сам ответит, я не буду.

Я там был лишний человек. Сидел и просто ничего не делал. Выходил на тренировку без желания. Какой был смысл, если я все равно знал: играть не буду? Десять игр я не мог попасть в заявку, а мне говорили: «У тебя паспорт иностранца». Про других защитников и их уровень говорить не буду, проблема у меня была с тренером. Он просто клоун.

Когда уезжал в аренду в «Локо», он сказал: «До свидания, удачи». И еще, я помню, мы уже в полуфинале Кубка были, и Грасии я сказал: «Посмотри финал в Сочи, мы там будем и кубок возьмем». Конфликта-то у нас не было, все проще: я только тренировался, а на игры Грасия меня не ставил. Приходил на занятия, работал и ехал домой», – сказал 25-летний игрок сборной Грузии.

Казанский клуб отправил Грасию в отставку 6 июня. Ранее голкипер команды Сергей Рыжиков сказал, что тренер не понял русскую душу.