Рыжиков: «Грасия так и не смог понять русскую душу»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением об увольнении с поста главного тренера казанского клуба Хави Грасии.

Напомним, испанский специалист возглавлял команду с мая 2016 года. По итогам завершившегося сезона «Рубин» занял в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

– При нем мне нравился тренировочный процесс, ведь раньше в «Рубине» не было иностранцев. Было интересно понаблюдать, как работают европейцы. Сделал для себя несколько пометок. Но видите, сезон так сложился, что мысли у меня сразу уходят в негатив. Все-таки для российской действительности европейский менталитет не подходит. С Хави рядом не оказалось человека, который мог бы объяснить, что такое Россия. Вернее, такой человек был – Дмитрий Кузнецов, но, возможно, он к нему не прислушивался.

– Проблема в языке или менталитете?

– В менталитете. Грасия так и не смог понять русскую душу. К тому же у футболистов она особенная. Мне кажется, не только Хави, но и всем иностранцам тяжело адаптироваться к нашим реалиям. Возможно, он до сих пор не понял, что к чему.