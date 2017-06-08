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    Рыжиков: «Грасия так и не смог понять русскую душу»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением об увольнении с поста главного тренера казанского клуба Хави Грасии.

    Напомним, испанский специалист возглавлял команду с мая 2016 года. По итогам завершившегося сезона «Рубин» занял в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

    – При нем мне нравился тренировочный процесс, ведь раньше в «Рубине» не было иностранцев. Было интересно понаблюдать, как работают европейцы. Сделал для себя несколько пометок. Но видите, сезон так сложился, что мысли у меня сразу уходят в негатив. Все-таки для российской действительности европейский менталитет не подходит. С Хави рядом не оказалось человека, который мог бы объяснить, что такое Россия. Вернее, такой человек был – Дмитрий Кузнецов, но, возможно, он к нему не прислушивался.

    – Проблема в языке или менталитете?

    – В менталитете. Грасия так и не смог понять русскую душу. К тому же у футболистов она особенная. Мне кажется, не только Хави, но и всем иностранцам тяжело адаптироваться к нашим реалиям. Возможно, он до сих пор не понял, что к чему.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.06.2017 18:48
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:22

      И русскую не понял, и до татарской не добрался.

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык 8 июня 2017, 22:23

      Умом Россию не понять.......

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > мыцык 8 июня 2017, 23:51

      ....только верить!!!!)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 июня 2017, 21:55

      А "испанскую душу" он понял? Какие успехи у него там вообще были? Никаких! Я о таком тренере не слышал. Ора было аж на победу в РФПЛ! Посмотрел пару матчей "Рубина" - отстой! Потом ещё парочку... Стал об этом Хаве Грасии справочки наводить... И понял, что это всё чей-то "теневой проект" с какими-то распилами, откатами и заносами... И больше ничего. Как принято у нас сегодня. Вот Руди Гарсию бы пригласили, тогда бы был толк! Он и "Лилль" чемпионом Франции делал, и регулярно с "Ромой" в серии А брал "серебро", наступая периодически на пятки "Ювентусу", и даже иногда обходя его. Хотя силы там были неравны, да и о судействе в Италии в пользу "Юве" не говорил только ленивый. Что просто удивительно, ибо "Юве" и без судейских подарков мог бы обойтись.

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      Рейтинг: +133

      абжора 8 июня 2017, 20:28

      Всмысле они всенемые то бишь по русски ни бум бум.Это я для школоты...

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      Рейтинг: +133

      абжора 8 июня 2017, 20:27

      Что русскому хорошо то европейцу х........во

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 июня 2017, 19:24

      Причина отсутствия результатов не в этом, я думаю...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 19:19

      Эх ! Русская душа - сплошные потемки ! А может наоборот !

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > dok66 8 июня 2017, 19:40

      На рентгентовском снимке, какая она?

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > kykyi 8 июня 2017, 19:47

      Душу "видят" только всякие медиумы , да экстрасенсы . А рентген видит только кости . А будут кости - мясо нарастет - так у нас говорят .

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > dok66 8 июня 2017, 19:49

      А Рыжиков кто тогда?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > kykyi 8 июня 2017, 20:22

      Потому что гладиолус .

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > dok66 8 июня 2017, 21:40

      Кстати,в Америке есть приз 1 млн тому человеку,который докажет что он экстрасенс.Деньги так и лежат не востребованы.И в РФ тоже недавно такой учредили,только лям рублей.Желающих забрать нет)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 8 июня 2017, 21:42

      Дак они ж татары.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 8 июня 2017, 21:46

      Желающие есть, экстрасенсов нет.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 8 июня 2017, 21:48

      Так у нас же целая " Битва")))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 8 июня 2017, 21:58

      Вот интересно, когда они в этой битве друг друга поубивают?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 8 июня 2017, 22:03

      Они не встречаются.а рубят капусту на лохах по городам и весям ))) Сегодня плакат видел,приезжает одна победительница и к нам.Жалко ,что не в цирке будет выступать)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 8 июня 2017, 22:09

      Умные суки. А народ тогда кто?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 8 июня 2017, 22:32

      )))

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июня 2017, 19:06

      Что то по моему для всех испанцев"русская душа потемки ", а вот итальянцы как показывает практика куда лучше понимают "русскую душу". Странно, у них и языковая "семья " одна и вроде бы менталитет схожий южный, загадка однако, хоть пиши диссертацию.

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      Рейтинг: +161

      daunis > hevbn 28 8 июня 2017, 20:38

      Итальянцы большие раздолбаи, поэтому и понимать им легче.

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