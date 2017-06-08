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Рыжиков: «Грасия так и не смог понять русскую душу»

8 июня 2017, 18:48
22

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением об увольнении с поста главного тренера казанского клуба Хави Грасии.

Напомним, испанский специалист возглавлял команду с мая 2016 года. По итогам завершившегося сезона «Рубин» занял в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

– При нем мне нравился тренировочный процесс, ведь раньше в «Рубине» не было иностранцев. Было интересно понаблюдать, как работают европейцы. Сделал для себя несколько пометок. Но видите, сезон так сложился, что мысли у меня сразу уходят в негатив. Все-таки для российской действительности европейский менталитет не подходит. С Хави рядом не оказалось человека, который мог бы объяснить, что такое Россия. Вернее, такой человек был – Дмитрий Кузнецов, но, возможно, он к нему не прислушивался.

– Проблема в языке или менталитете?

– В менталитете. Грасия так и не смог понять русскую душу. К тому же у футболистов она особенная. Мне кажется, не только Хави, но и всем иностранцам тяжело адаптироваться к нашим реалиям. Возможно, он до сих пор не понял, что к чему.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей Грасия Хави
Комментарии (22)
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hevbn 28
1496937988
Что то по моему для всех испанцев"русская душа потемки ", а вот итальянцы как показывает практика куда лучше понимают "русскую душу". Странно, у них и языковая "семья " одна и вроде бы менталитет схожий южный, загадка однако, хоть пиши диссертацию.
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dok66
1496938779
Эх ! Русская душа - сплошные потемки ! А может наоборот !
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mihail200606
1496939041
Причина отсутствия результатов не в этом, я думаю...
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абжора
1496942832
Что русскому хорошо то европейцу х........во
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абжора
1496942901
Всмысле они всенемые то бишь по русски ни бум бум.Это я для школоты...
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cska-62
1496948106
А "испанскую душу" он понял? Какие успехи у него там вообще были? Никаких! Я о таком тренере не слышал. Ора было аж на победу в РФПЛ! Посмотрел пару матчей "Рубина" - отстой! Потом ещё парочку... Стал об этом Хаве Грасии справочки наводить... И понял, что это всё чей-то "теневой проект" с какими-то распилами, откатами и заносами... И больше ничего. Как принято у нас сегодня. Вот Руди Гарсию бы пригласили, тогда бы был толк! Он и "Лилль" чемпионом Франции делал, и регулярно с "Ромой" в серии А брал "серебро", наступая периодически на пятки "Ювентусу", и даже иногда обходя его. Хотя силы там были неравны, да и о судействе в Италии в пользу "Юве" не говорил только ленивый. Что просто удивительно, ибо "Юве" и без судейских подарков мог бы обойтись.
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мыцык
1496949781
Умом Россию не понять.......
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Дядя Серёжа
1496974929
И русскую не понял, и до татарской не добрался.
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