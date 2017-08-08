Хавбек «Ниццы» Сери находится в списке интересов «Барселоны»

«Барселона» рассматривает возможность приобретения центрального полузащитника «Ниццы» Жана Мишеля Сери. Сообщается, что каталонский клуб сделал первое предложение за 26-летнего игрока в размере 30 миллионов евро. При этом сумма отступных за ивуарийца составляет 40 миллионов.

Сери перешел в стан «орлят» из «Пасуш де Феррейра» летом 2015 года. Его текущее соглашение рассчитано до июля 2019 года. В минувшем сезоне Хавбек провел 39 поединков, забил семь голов и сделал девять результативных передач.