Зидан: «Реал – лучшая команда в мире. Мы не устали побеждать»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед» отметил, что его подопечные не насытились победами за последние годы. Специалист подчеркнул, что мадридская команда намерена взять верх над «МЮ».

«Завтрашний матч, конечно, повышенного значения. Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против «Реала» и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть «Реал». Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти. С каждым годом нам все сложнее, но нам нравятся такие условия. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно.

Завтра мы сыграем так же, как и всегда. К матчу мы готовы. Мы намерены биться за титулы. Попробуем достичь своих целей с помощью усердной работы и смирения. По сравнению с прошлым сезоном ничего менять не хотим», – заявил Зидан.

Напомним, матч «Реал» – «Манчестер Юнайтед» пройдет во вторник в Скопье и начнется в 21:45 по московскому времени.