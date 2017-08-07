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    Зидан: «Реал – лучшая команда в мире. Мы не устали побеждать»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед» отметил, что его подопечные не насытились победами за последние годы. Специалист подчеркнул, что мадридская команда намерена взять верх над «МЮ».

    «Завтрашний матч, конечно, повышенного значения. Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против «Реала» и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть «Реал». Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти. С каждым годом нам все сложнее, но нам нравятся такие условия. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно.

    Завтра мы сыграем так же, как и всегда. К матчу мы готовы. Мы намерены биться за титулы. Попробуем достичь своих целей с помощью усердной работы и смирения. По сравнению с прошлым сезоном ничего менять не хотим», – заявил Зидан.

    Напомним, матч «Реал» – «Манчестер Юнайтед» пройдет во вторник в Скопье и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.08.2017 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 августа 2017, 08:06

      Реал и без тебя знает как играть надо.Этой команде в ближайшее время тренер вообще не нужен.А ты возьмись за Анжи к примеру и выведи их на новый уровень,вот тогда тебе будет респект.

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 8 августа 2017, 06:50

      А Серхио Рамос снова готов и не устанет симулировать, как в финале ЛЧ......

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 августа 2017, 00:57

      А Барса их разорвет....

      0
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > zico2205 8 августа 2017, 01:50

      Сомневаюсь,Зидан как тренер намного лучше!!

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 августа 2017, 00:16

      Довольно близко к истине. Сегодня Манчестер это подтвердит или опровергнет.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 23:58

      Готовность Реала биться за титулы обнадёживает!... Это почти всегда красиво и впечатляет!!..
      "Вы были рождены для побед, но чтобы стать победителем, необходимо планировать победу, готовиться к победе и ожидать ее!..." (Зиг Зиглар)

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