Рейнгольд: «Думаю, «Спартак» преодолеет групповой этап Лиги чемпионов»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» сумеет преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. При этом ветеран отметил, что московскому клубу требуется усиление.

На данный момент действующий чемпион России занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

«Спартаку», конечно, нужно усилить команду. Свежая кровь должна быть всегда. Игроки должны быть хорошо уровня, потому что москвичам играть в Лиге чемпионов. Но я думаю, что «Спартак» настроится и пройдет групповой этап. Конечно, все зависит от того в какую группу они попадут», – сказал Рейнгольд.