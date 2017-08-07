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    Рейнгольд: «Думаю, «Спартак» преодолеет групповой этап Лиги чемпионов»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» сумеет преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. При этом ветеран отметил, что московскому клубу требуется усиление.

    На данный момент действующий чемпион России занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    «Спартаку», конечно, нужно усилить команду. Свежая кровь должна быть всегда. Игроки должны быть хорошо уровня, потому что москвичам играть в Лиге чемпионов. Но я думаю, что «Спартак» настроится и пройдет групповой этап. Конечно, все зависит от того в какую группу они попадут», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.08.2017 19:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 августа 2017, 05:45

      Было бы странно, если отмороженный на всю голову спартаковский ветеран думал иначе.

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 7 августа 2017, 22:20

      Вот когда усилятся-тогда и разговор будет другой.Пока Зеня на народные деньжата конкретно закупился. Результат виден.Другим такие закупки не по плечу. прошлогодние ошибки учтены и Питер -главный кандидат на победу.

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 7 августа 2017, 21:18

      В прошлом году Спартак тоже проиграл зениту в первом круге и стал
      чемпионом!!! не рановато -ли радоваться из за одной ,удачно сложившееся
      игры и примерять золотые медали?

      2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 7 августа 2017, 21:02

      Рейнгольд?? Это тот котрый говорил что Спартак легко обыграет Зенит?

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Alex ostrov 8 августа 2017, 02:04

      Не, не тот. Тот сказал, что Спартак порвёт Зенит

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 7 августа 2017, 20:57

      Рейнгольд спартаковец и мне понятны его желания,
      но дождись жеребьевки,что б не выглядеть нелепым ...
      ты же спец ,без права на ошибку..
      Если Спартак пройдет,это уже великое щастье!
      Особенно на фоне вчерашней игры.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 августа 2017, 20:52

      сначала -"преодолеет "... ,потом про усиление... где очередность событий,мля ?

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 7 августа 2017, 20:49

      Смотря кто достанется , если группа ничего , то могут и на полуфинал , понимаешь ли, нашей Лиги Чайпинонов ,замахнуться

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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 19:37

      Я думаю, хотя у меня думалка прокисла - сказал вредный старикашка.

      0
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      Рейтинг: +13

      Gudvin 7 августа 2017, 19:29

      Понятно теперь про каких сектантов говорил Дзюба)))

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 августа 2017, 19:29

      Так и будет,Спартак преодолеет групповой этап Лиги чемпионов!

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