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  • Рейнгольд: «Думаю, «Спартак» преодолеет групповой этап Лиги чемпионов»

Рейнгольд: «Думаю, «Спартак» преодолеет групповой этап Лиги чемпионов»

7 августа 2017, 19:21
16

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» сумеет преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. При этом ветеран отметил, что московскому клубу требуется усиление.

На данный момент действующий чемпион России занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

«Спартаку», конечно, нужно усилить команду. Свежая кровь должна быть всегда. Игроки должны быть хорошо уровня, потому что москвичам играть в Лиге чемпионов. Но я думаю, что «Спартак» настроится и пройдет групповой этап. Конечно, все зависит от того в какую группу они попадут», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (16)
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shinnik
1502123299
А вчера чего блеял?) А,выездной собес приехал,творожка привёз..)
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SPARTAK 85
1502123307
Ты так же говорил, что Спартак разорвет Зенит. Так что давай без прогнозов.
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APchelov
1502123313
Да в какую ни попади. Там слабеньких нет. Без позора выступят, и то ладно. Но страна ждёт очков. Пусть отрабатывают, как все
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Бугимен
1502123371
Так и будет,Спартак преодолеет групповой этап Лиги чемпионов!
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Gudvin
1502123399
Понятно теперь про каких сектантов говорил Дзюба)))
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paracetamol
1502123878
Я думаю, хотя у меня думалка прокисла - сказал вредный старикашка.
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alex1951
1502128637
Рейнгольд спартаковец и мне понятны его желания, но дождись жеребьевки,что б не выглядеть нелепым ... ты же спец ,без права на ошибку.. Если Спартак пройдет,это уже великое щастье! Особенно на фоне вчерашней игры.
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Alex ostrov
1502128942
Рейнгольд?? Это тот котрый говорил что Спартак легко обыграет Зенит?
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solyh-1962
1502129937
В прошлом году Спартак тоже проиграл зениту в первом круге и стал чемпионом!!! не рановато -ли радоваться из за одной ,удачно сложившееся игры и примерять золотые медали?
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Alex Flash
1502133657
Вот когда усилятся-тогда и разговор будет другой.Пока Зеня на народные деньжата конкретно закупился. Результат виден.Другим такие закупки не по плечу. прошлогодние ошибки учтены и Питер -главный кандидат на победу.
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