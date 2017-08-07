Дембеле ждет, пока «Барселона» и «Боруссия» договорятся

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Француз ожидает, пока будет достигнута договоренность между клубами. При этом, как утверждает источник, каталонцы пока не обращались к черно-желтым с официальным предложением, потому как «Боруссия» является зарегистрированной на бирже компанией и о любом поступившем предложении должно быть сообщено Франкфуртской фондовой бирже, чего, судя по всему, пока не произошло.

Ранее СМИ сообщили, что «блауграна» предложила «шмелям» за 20-летнего игрока 70 миллионов евро плюс бонусы. В свою очередь генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что для покупки Дембеле будет недостаточно и 100 миллионов.

Форвард переехал в Дортмунд летом 2016 года из «Ренна». В прошедшем сезоне он принял участие в 49-ти встречах, записав на свой счет 10 мячей и 21 результативную передачу. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2021 года.