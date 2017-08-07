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    Райола опроверг информацию о переходе Ибрагимовича в «Марсель»

    Агент Мино Райола, представляющий интересы экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что слухи о переходе 35-летнего футболиста в «Марсель» являются неверными.

    Ранее сообщалось, что провансальцы рассчитывают заключить контракт со шведом.

    В настоящее время Ибрагимович продолжает восстановление после тяжелой травмы колена на базе «Манчестер Юнайтед». В июле появилась информация, что форвард может заключить новый контракт с «красными дьяволами» в январе 2018 года после того, как оправится от повреждения.

    «Ибрагимович в «Марселе»? Это абсолютная неправда», – приводит слова Райолы La Provence.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2017 17:19
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