Райола опроверг информацию о переходе Ибрагимовича в «Марсель»

Агент Мино Райола, представляющий интересы экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что слухи о переходе 35-летнего футболиста в «Марсель» являются неверными.

Ранее сообщалось, что провансальцы рассчитывают заключить контракт со шведом.

В настоящее время Ибрагимович продолжает восстановление после тяжелой травмы колена на базе «Манчестер Юнайтед». В июле появилась информация, что форвард может заключить новый контракт с «красными дьяволами» в январе 2018 года после того, как оправится от повреждения.

«Ибрагимович в «Марселе»? Это абсолютная неправда», – приводит слова Райолы La Provence.