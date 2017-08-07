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    Гомеш может быть включен «Барселоной» в сделку по Коутиньо

    Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может перебраться в АПЛ. Каталонцы готовы включить 24-летнего игрока в сделку по хавбеку «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо.

    Напомним, красные требуют за одного из своих лидеров 100 миллионов евро и уже отклонили предложение сине-гранатовых в размере 70 миллионов плюс 10 миллионов бонусов.

    При этом, по информации источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не против видеть португальца в команде.

    Гомеш перешел в «Барселону» из «Валенсии» прошлым летом за 35 миллионов евро. Его нынешний контракт истекает в июле 2021 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    07.08.2017 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 августа 2017, 13:48

      Теперь все будут ценник ставить на своих лучших игроков не ниже 100

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