Гомеш может быть включен «Барселоной» в сделку по Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может перебраться в АПЛ. Каталонцы готовы включить 24-летнего игрока в сделку по хавбеку «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо.

Напомним, красные требуют за одного из своих лидеров 100 миллионов евро и уже отклонили предложение сине-гранатовых в размере 70 миллионов плюс 10 миллионов бонусов.

При этом, по информации источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не против видеть португальца в команде.

Гомеш перешел в «Барселону» из «Валенсии» прошлым летом за 35 миллионов евро. Его нынешний контракт истекает в июле 2021 года.