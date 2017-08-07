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    Фурсенко сказал, что Кокорин станет лучшим футболистом России

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко оценил перспективы Александра Кокорина после победы над «Спартаком» (5:1) в РФПЛ. Нападающий открыл счет в матче на стадионе «Санкт-Петербург».

    «Ура! Вся наша вера в результат оправдалась. Играли самым сильным составом и переиграли «Спартак» по всем статьям. Более 53 тысяч болельщиков? Думаю, с другими командами будет и больше.

    Что касается Кокорина, то он талантливый человек и очень талантливый футболист. Он в себя поверил и он будет лучшим футболистом страны. Манчини? Два месяца всего прошло, работали с колес. Конечно, Роберто фантастический специалист. Он сумел сплотить коллектив за очень короткое время», — сказал Фурсенко.

    В новом сезоне чемпионата России 26-летний Кокорин забил три гола в четырех матчах.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2017 01:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +901

      Krics 7 августа 2017, 14:47

      А что будет фурсенко говорить после смены путина?

      0
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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 7 августа 2017, 10:11

      Если Фурсенко сказал, значит будет. Сомнений нет.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:50

      Ребят, откуда ж у вас больше наберется? Когда это на какую-то команду на гостевые матчи приходило больше, чем на Спартак? Может, на еврочашку и придут побольше, если до весны доживете, а в ЧР - уж простите, это фантастика.

      1
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      Рейтинг: +34

      leonleon 7 августа 2017, 08:24

      Уже в который раз особое внимание уделяется вспышкам Кокорина,но авансы оказывались зря.Что такого с ним сотворил Манчини,что Александра снова возносят до небес

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 августа 2017, 07:50

      Конечно будет... Самым самым лучшим в России,да что там в России,бери выше- в мире!!! Вот сейчас Черчесов побежит с утра,не позавтракав, в офис и большими буквами впишет МАСТЕРА в список сборной, впишет навечно, даже не впишет,а выбьет на мраморе...


      А Манчини вчера сказал, что Коко пока ещё ничего выдающегося не совершил... Сказал, что обычная работа...


      А Фурс так завёл, что Рональду, Месси и Неймар перепрятывать побежали свои


      "Золотые бутсы и мячи"

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      Рейтинг: +187

      zubr252 7 августа 2017, 06:43

      Я очень сильно сомневаюсь Кокорин
      никогда он не будет сильнейшим.Скоро слабейшим будет

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