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  • Фурсенко сказал, что Кокорин станет лучшим футболистом России

Фурсенко сказал, что Кокорин станет лучшим футболистом России

7 августа 2017, 01:59
6

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко оценил перспективы Александра Кокорина после победы над «Спартаком» (5:1) в РФПЛ. Нападающий открыл счет в матче на стадионе «Санкт-Петербург».

«Ура! Вся наша вера в результат оправдалась. Играли самым сильным составом и переиграли «Спартак» по всем статьям. Более 53 тысяч болельщиков? Думаю, с другими командами будет и больше.

Что касается Кокорина, то он талантливый человек и очень талантливый футболист. Он в себя поверил и он будет лучшим футболистом страны. Манчини? Два месяца всего прошло, работали с колес. Конечно, Роберто фантастический специалист. Он сумел сплотить коллектив за очень короткое время», — сказал Фурсенко.

В новом сезоне чемпионата России 26-летний Кокорин забил три гола в четырех матчах.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр
Комментарии (6)
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zubr252
1502077409
Я очень сильно сомневаюсь Кокорин никогда он не будет сильнейшим.Скоро слабейшим будет
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семёнычев
1502081438
Конечно будет... Самым самым лучшим в России,да что там в России,бери выше- в мире!!! Вот сейчас Черчесов побежит с утра,не позавтракав, в офис и большими буквами впишет МАСТЕРА в список сборной, впишет навечно, даже не впишет,а выбьет на мраморе...

А Манчини вчера сказал, что Коко пока ещё ничего выдающегося не совершил... Сказал, что обычная работа...

А Фурс так завёл, что Рональду, Месси и Неймар перепрятывать побежали свои

"Золотые бутсы и мячи"
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leonleon
1502083473
Уже в который раз особое внимание уделяется вспышкам Кокорина,но авансы оказывались зря.Что такого с ним сотворил Манчини,что Александра снова возносят до небес
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momwig_
1502088624
Ребят, откуда ж у вас больше наберется? Когда это на какую-то команду на гостевые матчи приходило больше, чем на Спартак? Может, на еврочашку и придут побольше, если до весны доживете, а в ЧР - уж простите, это фантастика.
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alexandr347488
1502089919
Если Фурсенко сказал, значит будет. Сомнений нет.
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Krics
1502106437
А что будет фурсенко говорить после смены путина?
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