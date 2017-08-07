Фурсенко сказал, что Кокорин станет лучшим футболистом России

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко оценил перспективы Александра Кокорина после победы над «Спартаком» (5:1) в РФПЛ. Нападающий открыл счет в матче на стадионе «Санкт-Петербург».
«Ура! Вся наша вера в результат оправдалась. Играли самым сильным составом и переиграли «Спартак» по всем статьям. Более 53 тысяч болельщиков? Думаю, с другими командами будет и больше.
Что касается Кокорина, то он талантливый человек и очень талантливый футболист. Он в себя поверил и он будет лучшим футболистом страны. Манчини? Два месяца всего прошло, работали с колес. Конечно, Роберто фантастический специалист. Он сумел сплотить коллектив за очень короткое время», — сказал Фурсенко.
В новом сезоне чемпионата России 26-летний Кокорин забил три гола в четырех матчах.
А Манчини вчера сказал, что Коко пока ещё ничего выдающегося не совершил... Сказал, что обычная работа...
А Фурс так завёл, что Рональду, Месси и Неймар перепрятывать побежали свои
"Золотые бутсы и мячи"