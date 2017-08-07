Источник: «Барселона» продвинулась по трансферу Коутиньо, Клопп не хочет продавать бразильца

Работник L'Equipe Билель Гхази сообщил подробности возможного перехода Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Переговоры «Барселоны» по Коутиньо находятся на продвинутой стадии. При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступает против продажи игрока», – написал журналист в своем твиттере.

В прошедшем сезоне Коутинью забил 14 мячей и отдал девять голевых пасов в 36 матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что сегодня каталонский клуб может объявить о переходе нового игрока. Согласно Mundo Deportivo, каталонцы подпишут Коутиньо во вторник.