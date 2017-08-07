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    Источник: «Барселона» продвинулась по трансферу Коутиньо, Клопп не хочет продавать бразильца

    Работник L'Equipe Билель Гхази сообщил подробности возможного перехода Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

    «Переговоры «Барселоны» по Коутиньо находятся на продвинутой стадии. При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступает против продажи игрока», – написал журналист в своем твиттере.

    В прошедшем сезоне Коутинью забил 14 мячей и отдал девять голевых пасов в 36 матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что сегодня каталонский клуб может объявить о переходе нового игрока. Согласно Mundo Deportivo, каталонцы подпишут Коутиньо во вторник.

    Источник: Twitter

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    07.08.2017 01:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -130

      калач 7 августа 2017, 17:41

      Этот бомж никому не упал. Стата как у Салаха. За 100 лямов его могут продать только если из них 50 лямов на откаты пойдут

      -1
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > калач 7 августа 2017, 21:36

      Сам ты бомжара,он нужен Ливерпулю,и они его не отдадут!

      0
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      Рейтинг: +23

      Livkot 7 августа 2017, 10:39

      Фиг ВАМ, а не Филиппе Коутиньо

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