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    Испанский журналист: «В понедельник «Барселона» объявит о трансферной бомбе»

    В понедельник «Барселона» сыграет с «Шапекоэнсе» в рамках встречи Кубка Жоана Гампера. По данным журналиста Жорди Анжаумы, в этот день каталонцы презентуют нового футболиста.

    «Скажу еще раз, чтобы избежать недоразумений: в понедельник «Барселона» объявит о трансферной бомбе. Игрок будет презентован перед матчем», – написал журналист в твиттере.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе сине-гранатовых к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Напомним, вчера испанский клуб официально покинул нападающий Неймар.

    Источник: Twitter

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    04.08.2017 22:22
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 5 августа 2017, 08:40

      неужели глашака подписали???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 5 августа 2017, 07:59

      интересно что за бомба))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +471

      ks75 5 августа 2017, 00:24

      Молло наверное)))))))) !!!! В случае плохой игры он будет по очереди всех в душе принимать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 5 августа 2017, 00:03

      Дзюба?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 августа 2017, 00:02

      Что за трансферная бомба? Купят обратно Неймара за 100 млн или подпишут Погребняка?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 23:04

      Нынче трансферные бомбы так не взрывают....
      Мало вывести игрока в майке перед матчем и дать ему пожонглировать мячом... Надо подогреть интерес, запутать цифрами и обозначить возможность срыва сделки.... Тогда, может быть....)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 4 августа 2017, 22:58

      Даже не знаю на кого метить, по трансферу дембеле переговоры еше не было, коутиньо вроде клопп не отпускает, а вот на дебалу ставку сделать можно, как и на мбаппе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 4 августа 2017, 22:54

      Давайте прямо скажем, что круче трансфера Неймара может быть только одна бомба: переход в Барсу КР. Все остальное слабее.
      И все же очень крутые трансферы были бы:
      1) Азар
      2) Гризманн
      3) Левандовски
      4) ... Роналдиньо)

      Менее крутые, но все же:
      1) Коутиньо
      2) Мбаппе
      3) Дибала
      4) Обамеянг
      5) Д. Алли
      6) А.Санчес
      7) Агуэро

      Вот, пожалуй и все... остальное бомбой назвать вообще нельзя... Если речь об атакующем игроке, конечно...

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Schicko 4 августа 2017, 22:56

      Вот абсолютно во всём согласен! Отсюда ясно-это уже будет не бомба, а Максимум граната...

      4
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > dinar7777dinar 5 августа 2017, 02:13

      Я имел ввиду, что бомба уже состоялась и бомбовее может быть только переход к ним КриРо, но этому само собой не бывать

      0
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      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > dinar7777dinar 5 августа 2017, 15:38

      КР старый уже года 3 как... и без сомнения он лучший игрок за последние 3 года.
      Про Роналдиньо написал, потому что это было бы ТРАНСФЕРНОЙ бомбой. Да, он бы не играл как бог, и может быть даже вообще бы играл хуже тебя, но для ТРАНСФЕРНОГО рынка это было бы бомбой!
      Остальное вкусовщина.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 августа 2017, 22:45

      эх,про дзюбу уже пошутили((

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 августа 2017, 22:44

      Дзюба инфа 100%

      3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > СашкаГуров 4 августа 2017, 23:12

      Да какой Дзюба!? Погребняк!

      2
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь > СашкаГуров 4 августа 2017, 23:33

      А может и Дядюн)

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