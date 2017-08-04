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  • Испанский журналист: «В понедельник «Барселона» объявит о трансферной бомбе»

Испанский журналист: «В понедельник «Барселона» объявит о трансферной бомбе»

4 августа 2017, 22:22
22

В понедельник «Барселона» сыграет с «Шапекоэнсе» в рамках встречи Кубка Жоана Гампера. По данным журналиста Жорди Анжаумы, в этот день каталонцы презентуют нового футболиста.

«Скажу еще раз, чтобы избежать недоразумений: в понедельник «Барселона» объявит о трансферной бомбе. Игрок будет презентован перед матчем», – написал журналист в твиттере.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе сине-гранатовых к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Напомним, вчера испанский клуб официально покинул нападающий Неймар.

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона
Комментарии (22)
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Freyk
1501874484
Не думаю, что переход в «Барселону» какого-либо игрока, разве что кроме Роналду, способен кого-то удивить.
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Сильвербой
1501874495
Неужели Дзюба?
Ответить
Ванечка
1501875172
"Барса" вернет Неймара.
Ответить
Robin v. Persie
1501875276
Новость из Барсы в 22:22... Думаю у многих сейчас Барса ассоциируется с числом 222)
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СашкаГуров
1501875858
Дзюба инфа 100%
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Asbjorn
1501875955
эх,про дзюбу уже пошутили((
Ответить
Schicko
1501876477
Давайте прямо скажем, что круче трансфера Неймара может быть только одна бомба: переход в Барсу КР. Все остальное слабее. И все же очень крутые трансферы были бы: 1) Азар 2) Гризманн 3) Левандовски 4) ... Роналдиньо) Менее крутые, но все же: 1) Коутиньо 2) Мбаппе 3) Дибала 4) Обамеянг 5) Д. Алли 6) А.Санчес 7) Агуэро Вот, пожалуй и все... остальное бомбой назвать вообще нельзя... Если речь об атакующем игроке, конечно...
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1501876725
Даже не знаю на кого метить, по трансферу дембеле переговоры еше не было, коутиньо вроде клопп не отпускает, а вот на дебалу ставку сделать можно, как и на мбаппе.
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insider_retro
1501877090
Нынче трансферные бомбы так не взрывают.... Мало вывести игрока в майке перед матчем и дать ему пожонглировать мячом... Надо подогреть интерес, запутать цифрами и обозначить возможность срыва сделки.... Тогда, может быть....)))
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alp
1501911649
неужели глашака подписали???
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