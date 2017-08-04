Испанский журналист: «В понедельник «Барселона» объявит о трансферной бомбе»

В понедельник «Барселона» сыграет с «Шапекоэнсе» в рамках встречи Кубка Жоана Гампера. По данным журналиста Жорди Анжаумы, в этот день каталонцы презентуют нового футболиста.

«Скажу еще раз, чтобы избежать недоразумений: в понедельник «Барселона» объявит о трансферной бомбе. Игрок будет презентован перед матчем», – написал журналист в твиттере.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе сине-гранатовых к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Напомним, вчера испанский клуб официально покинул нападающий Неймар.