Источник: «Барселона» во вторник намерена подписать Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к смене клубной прописки. Как сообщается, 25-летний футболист уже во вторник может стать игроком «Барселоны». Сумма сделки оценивается в 100 миллионов евро. Каталонцы намерены подписать с игроком пятилетний контракт. Ранее тренерский штаб «Ливерпуля» исключил продажу Коутиньо.

В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 31 матч, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.