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    Источник: «Барселона» во вторник намерена подписать Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к смене клубной прописки. Как сообщается, 25-летний футболист уже во вторник может стать игроком «Барселоны». Сумма сделки оценивается в 100 миллионов евро. Каталонцы намерены подписать с игроком пятилетний контракт. Ранее тренерский штаб «Ливерпуля» исключил продажу Коутиньо.

    В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 31 матч, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    06.08.2017 11:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +93

      Sam_51 6 августа 2017, 11:55

      Fix Price какой-то, а не трансферный рынок. Все за сотку..

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 6 августа 2017, 11:54

      Да сколько можно бред нести!!!

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > liverpool19861986 6 августа 2017, 16:43

      Эт не бред а реальность... зачем ему клуб который чемпионате Англии за 4 5 места сражается

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      Рейтинг: +15

      alex3366 > de bruyne 6 августа 2017, 20:10

      Это бред .. зачем менять пусть и 4 команду сильнейшего чемпионата на 3 команду второсортного чемпионата

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > alex3366 6 августа 2017, 22:49

      Красавчик,все правильно сказал!!!

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > dinar7777dinar 8 августа 2017, 01:56

      Да уж,вот это мнение эксперта!!

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > dinar7777dinar 9 августа 2017, 14:17

      Не перейдёт,увидишь!!

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > dinar7777dinar 9 августа 2017, 14:21

      Минусую я только тогда,когда ты про Ливерпуль высказываешься,заметь,я ни одного слова против Барсы не сказал,потому что я уважаю фанов любой команды,в отличие от тебя!!

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > dinar7777dinar 10 августа 2017, 03:15

      Обломись,сказал же не перейдёт,я в отличие от тебя настоящий болельщик,который не только в России,а и в Англии следит за своим клубом!

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