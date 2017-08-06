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  • Бердыев – о победе над ЦСКА: «Кроме навалов, у соперника ничего не было»

Бердыев – о победе над ЦСКА: «Кроме навалов, у соперника ничего не было»

6 августа 2017, 19:50
28

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий по матчу четвертого тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

«Благодарен ребятам за то, что мы сделали. Нам было тяжело, хотя в конце матча, кроме навалов, у ЦСКА ничего не было. По голевым моментам мы должны были решать судьбу матча еще раньше. На сколько процентов это уже та команда, которую мы хотим видеть? Еще далеко не та. Дзагоев же сказал – надо еще 10 игр», — считает специалист.

Ранее мнением о матче поделился тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (28)
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Сибирь за Спартак
1502038339
Армейцы действительно выглядели бестолково.
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Masteralex
1502038645
ну и выигрывали бы без гнилого позорища с заменами и без постоянных тупых задержек времени весь второй тайм, раз соперник у вас так плохо играл ладно там автобус, это игровая позиция, к этому уже все привыкли, но затяжка игры неигровыми методами полностью убивает уважение к тренеру
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DUMOH
1502038656
Ну дак ваши игроки же даже не пытались выйти из собственной штрафной!!!Что еще делать,когда 10 игроков сидят в штрафной)))
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Одинокий волк Маквейд
1502039111
Многие ругают дедушку Рейнгольда, я не его адвокат, он спорен сто раз, но одна его мысль без вариантов - в РФПЛ в ФУТБОЛ ИГРАЮТ 4-6 команд, все остальные только мешают играть. Так и имеем 20-25 игр за сезон, остальные, как говорят в армии, можно обозначить флажками.
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DEFENDER114
1502040580
Результат оправдывает Бердыева. ЦСКА - слабо
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за ЦСКА с 1980г
1502041383
Армейцы играли не плохо,учитывая график. Помазун конечно же..не выручил. Бердыев со своими заменами подал дурной пример.
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BRO_football
1502042539
Согласен. Гончаренко решил, что Рубин настолько слабый клуб, что его можно обыграть как и АЕК: забить головой 3 гола.
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Gullit 76
1502042901
Рубин уже разыгрался и прёт вверх,а вот у ЦСКА большие проблемы.
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CskaMoscovv
1502045093
Дал комментарий "водитель" с лучшим автобусом
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vitvik
1502055309
Рубин как-то быстро становится Бердыевским.
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