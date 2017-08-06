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    Бердыев – о победе над ЦСКА: «Кроме навалов, у соперника ничего не было»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий по матчу четвертого тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

    «Благодарен ребятам за то, что мы сделали. Нам было тяжело, хотя в конце матча, кроме навалов, у ЦСКА ничего не было. По голевым моментам мы должны были решать судьбу матча еще раньше. На сколько процентов это уже та команда, которую мы хотим видеть? Еще далеко не та. Дзагоев же сказал – надо еще 10 игр», — считает специалист.

    Ранее мнением о матче поделился тренер армейцев Виктор Гончаренко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 19:50
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 августа 2017, 00:35

      Рубин как-то быстро становится Бердыевским.

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 6 августа 2017, 21:44

      Дал комментарий "водитель" с лучшим автобусом

      0
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > CskaMoscovv 6 августа 2017, 22:17

      Ну что же, так сложилось... Автобус сделал две остановки, а потом до конечной....
      Надо было забивать, а некому.... Как со швейцарцами будут тягаться, вот вопрос....

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 августа 2017, 21:08

      Рубин уже разыгрался и прёт вверх,а вот у ЦСКА большие проблемы.

      -1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 августа 2017, 21:02

      Согласен. Гончаренко решил, что Рубин настолько слабый клуб, что его можно обыграть как и АЕК: забить головой 3 гола.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 августа 2017, 20:59

      Победа в стиле Бердыева, забить в первые минуты матча быстрый гол, используя ошибку соперника, а затем весь матч стоять в своих воротах и бегать в контратаки, авось ещё забьем. Все об этом знают, но тем не менее всё время на этот трюк попадаются. Ну а вообщето Рубин должен был выигрывать со счетом кк минимум 4:1!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > гус 6 августа 2017, 21:53

      Локо забивает трудовые мячи и все во втором тайм, чувствуешь разницу? Причем всегда Локо имет процент владения мячом выше чем у соперника, чего никогда не было и никогда не будет у команд Бердыева!!!!!

      0
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 20:58

      Согласен, забубенная командеха, как и тренер из дыры!

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 августа 2017, 20:43

      Армейцы играли не плохо,учитывая график. Помазун конечно же..не выручил. Бердыев со своими заменами подал дурной пример.

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 6 августа 2017, 20:29

      Результат оправдывает Бердыева.
      ЦСКА - слабо

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 августа 2017, 20:05

      Многие ругают дедушку Рейнгольда, я не его адвокат, он спорен сто раз, но одна его мысль без вариантов - в РФПЛ в ФУТБОЛ ИГРАЮТ 4-6 команд, все остальные только мешают играть. Так и имеем 20-25 игр за сезон, остальные, как говорят в армии, можно обозначить флажками.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Одинокий волк Маквейд 6 августа 2017, 20:57

      Солидарен.... В остальных и не напрягаются.... Потому и самоотдача никакая...

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      Рейтинг: +75

      dedruz 6 августа 2017, 20:02

      минипончик как тренер не очень..

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