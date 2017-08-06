Бердыев – о победе над ЦСКА: «Кроме навалов, у соперника ничего не было»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий по матчу четвертого тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

«Благодарен ребятам за то, что мы сделали. Нам было тяжело, хотя в конце матча, кроме навалов, у ЦСКА ничего не было. По голевым моментам мы должны были решать судьбу матча еще раньше. На сколько процентов это уже та команда, которую мы хотим видеть? Еще далеко не та. Дзагоев же сказал – надо еще 10 игр», — считает специалист.

Ранее мнением о матче поделился тренер армейцев Виктор Гончаренко.