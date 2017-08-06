Гончаренко: «ЦСКА проиграл «Рубину» в первые 10 минут»

Остальное время провели хорошо.
Было очень много обрезок, счет мог быть совсем разгромным... Это не есть хорошо, когда по твоим перекладинам и штангам долбят... Ну и Азмуну спасибо что в пустые не забил... Без трансферов что делать в ЛЧ?
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итог поражению от «Рубина» в четвертом туре РФПЛ.
«Мы должны были больше помочь Помазуну. А мы на второй минуте на ровном месте заработали угловой. Могли больше помочь ему в защите. Думаю, мы проиграли матч в первые 10 минут. Остальное время провели хорошо. С «Рубином» тяжело играть, когда счет 0:0. А когда они ведут, то вообще сложно вскрывать. Такие поражения не идут нам в плюс. Чтобы быть наверху, надо обыгрывать прямых конкурентов», – сказал белорус.
Матч стал для голкипера Ильи Помазуна дебютным за московский клуб. По завершении встречи на «ВЭБ Арене» армейцы остались на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.