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Гончаренко: «ЦСКА проиграл «Рубину» в первые 10 минут»

6 августа 2017, 19:46
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итог поражению от «Рубина» в четвертом туре РФПЛ.

«Мы должны были больше помочь Помазуну. А мы на второй минуте на ровном месте заработали угловой. Могли больше помочь ему в защите. Думаю, мы проиграли матч в первые 10 минут. Остальное время провели хорошо. С «Рубином» тяжело играть, когда счет 0:0. А когда они ведут, то вообще сложно вскрывать. Такие поражения не идут нам в плюс. Чтобы быть наверху, надо обыгрывать прямых конкурентов», – сказал белорус.

Матч стал для голкипера Ильи Помазуна дебютным за московский клуб. По завершении встречи на «ВЭБ Арене» армейцы остались на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Сибирь за Спартак
1502038562
Так мне внучка объясняет как она потеряла в песочнице лопатку и что искать ее должен я.
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ijgjr
1502038860
а потом штанга и перекладина -
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cska-62
1502038875
Виктор Михайлович! А как можно помочь вратарю, который элементарный навес ему в руки ни поймать, ни толком отбить не может? Что умеют, кстати, делать вратари заводским команд самых провинциальных городов России!!! Так называемые любители, а не миллионеры-профессионалы! Менять Помазуна надо было. И Овчинникова проверить в деле!!!
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dedruz
1502039030
по тактике - минипончик Витя
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taraz8
1502039157
Рубин побеждает! Рубин набирает! Рубин удивляет! Рубин вдохновляет! Убрав любую прерогативу. Поставит шлагбаум Локомотиву. Бердыев уверенно линию гнет! Рубин к чемпионству КБ приведет!!!
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за ЦСКА с 1980г
1502040416
Всё понятно,первый оф.матч за основу,мандраж. Так бывает.. Плохо,что практику не дают в играх даже с аутсайдерами. Акинфеев то не железный.
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BRO_football
1502043973
Объясни жадному Гинеру, что нужен нормальный запасной вратарь,чтобы не пришлось переносить матчи Молодёжного первенства, из-за того, что Помазун играет за основную команду
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СНА-17
1502054401
Трудно в этом сезоне будет ЦСКА
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Аид666
1502078515
Остальное время провели хорошо. Было очень много обрезок, счет мог быть совсем разгромным... Это не есть хорошо, когда по твоим перекладинам и штангам долбят... Ну и Азмуну спасибо что в пустые не забил... Без трансферов что делать в ЛЧ?
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