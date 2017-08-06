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    Гончаренко: «ЦСКА проиграл «Рубину» в первые 10 минут»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итог поражению от «Рубина» в четвертом туре РФПЛ.

    «Мы должны были больше помочь Помазуну. А мы на второй минуте на ровном месте заработали угловой. Могли больше помочь ему в защите. Думаю, мы проиграли матч в первые 10 минут. Остальное время провели хорошо. С «Рубином» тяжело играть, когда счет 0:0. А когда они ведут, то вообще сложно вскрывать. Такие поражения не идут нам в плюс. Чтобы быть наверху, надо обыгрывать прямых конкурентов», – сказал белорус.

    Матч стал для голкипера Ильи Помазуна дебютным за московский клуб. По завершении встречи на «ВЭБ Арене» армейцы остались на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 19:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 августа 2017, 07:01

      Остальное время провели хорошо.

      Было очень много обрезок, счет мог быть совсем разгромным... Это не есть хорошо, когда по твоим перекладинам и штангам долбят... Ну и Азмуну спасибо что в пустые не забил... Без трансферов что делать в ЛЧ?

      0
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 7 августа 2017, 00:20

      Трудно в этом сезоне будет ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 августа 2017, 21:26

      Объясни жадному Гинеру, что нужен нормальный запасной вратарь,чтобы не пришлось переносить матчи Молодёжного первенства, из-за того, что Помазун играет за основную команду

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > BRO_football 6 августа 2017, 21:47

      нормального запасного недавно отдали Енисею кажется..

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > BRO_football 7 августа 2017, 05:35

      Полностью с вами согласна, держать на скамейке мальчишек на основную, по сути, позицию нельзя ни чем оправдать...

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 августа 2017, 20:26

      Всё понятно,первый оф.матч за основу,мандраж. Так бывает..
      Плохо,что практику не дают в играх даже с аутсайдерами. Акинфеев то не железный.

      2
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      Рейтинг: +28

      taraz8 6 августа 2017, 20:05

      Рубин побеждает! Рубин набирает! Рубин удивляет! Рубин вдохновляет! Убрав любую прерогативу. Поставит шлагбаум Локомотиву. Бердыев уверенно линию гнет! Рубин к чемпионству КБ приведет!!!

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 6 августа 2017, 20:03

      по тактике - минипончик Витя

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 августа 2017, 20:01

      Виктор Михайлович! А как можно помочь вратарю, который элементарный навес ему в руки ни поймать, ни толком отбить не может? Что умеют, кстати, делать вратари заводским команд самых провинциальных городов России!!! Так называемые любители, а не миллионеры-профессионалы! Менять Помазуна надо было. И Овчинникова проверить в деле!!!

      4
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 6 августа 2017, 20:01

      а потом штанга и перекладина -

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 августа 2017, 19:56

      Так мне внучка объясняет как она потеряла в песочнице лопатку и что искать ее должен я.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Сибирь за Спартак 6 августа 2017, 20:05

      ...у меня внучка взрослая,а правнучка пока не может говорить,ей 5 месяцев и 16 дней, а так всё правильно.

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