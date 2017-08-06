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  • РФПЛ. «Рубин» на выезде обыграл ЦСКА, команды забили три гола за 11 минут

РФПЛ. «Рубин» на выезде обыграл ЦСКА, команды забили три гола за 11 минут

6 августа 2017, 19:22
59

ЦСКА в матче четвертого тура РФПЛ уступил «Рубину» со счетом 1:2. В первые десять минут встречи на «ВЭБ Арене» дубль оформил Жонатас. На 13 минуте за московский клуб забил Георгий Щенников.

Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Армейцы остались на шестой.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жонатас, 2; 0:2 – Жонатас, 10; 1:2 – Щенников, 13.

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 65), Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов (Оланара, 53).

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила (Сонг, 80), Цакташ (Жемалетдинов, 62), Азмун (Карадениз, 70), Жонатас.

Предупреждения: Вернблум, 26; Витиньо, 32 – Гранат, 23; М'Вила, 56.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (59)
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Андрей3088
1502036676
Ебать коней Ебать!!!! Я очень рад, что коняшки теряют очки!!!))) Продолжайте в том же духе!!!)))))
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InterMilLano1908
1502036679
давайте усиляйте полузащиту, нападение....на.уй защиту и похуй что 3 защитникам ЦСКА в сумме 108 лет, а Рубину с такой игрой только в ФНЛ играть...
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Tajik-za Zenit
1502036686
Без Акинфеева цска побед не видать
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bset
1502036696
Автобус Бердыева победил. А добавлять надо было минимум 10 минут в конце.
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Измайловский Кочегар
1502036812
Бердыев разогрелся, теперь держитесь :)))
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BarStep
1502036874
Даа, отскочил сегодня ЦСКА от крупного проигрыша... Что будете делать господа с такими провалами в обороне в ЛЧ? Ведь это не просто ЦСКА - это команда представитель России в турнире...
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a-rakhmatov
1502037101
Триумф Рубина!!!....респект Курбану Бердыеву!!!
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GoLenaStop
1502037165
Страна ждала настоящей игры, армейцы! Это просто позор какой-то! Понятно, что Бердан забрал с собой лучших из Ростсельмаша, да и сам Рубин были не пацаны.... А ВЫ, ЦСКА - КТО?!!! С ув.
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BRO_football
1502037219
Ужасно! Плохо! Отвратительно! Старые пердуны в защите, и малоопытный сопляк в воротах! Прям зла не хватает. Но с другой стороны, Помазун не виноват, что Гинер настолько тупой, что не может найти ещё одного придурка, который будет сидеть на скамейке 7 лет и изредка подменять основного вратаря. Даже пришлось матч молодёжных команд перенести, чтобы Помазун сыграл в основной команде. Одни навесы весь матч! Рубин вам не АЕК, чтобы 3 мяча головой пропустить!
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cska-62
1502037994
Такого я прежне не видел никогда. Дебют в воротах ЦСКА у Ильи Помазуна не просто не получился, а вышел полностью провальным. На 2 минуте матча он не смог ни поймать, ни толком отбить мяч с навеса и получил мяч в свои ворота. На 11 минуте он не смог прикрыть ближний от себя угол ворот от крайне слабого удара и счёт стал 0:2. До 36 минуты Помазуна не беспокоили, но на 36 минуте он зеркально повторил ту же ошибку, что была на 2 минуте, просто казанцы ею не воспользовались. Равно как и простили трижды ЦСКА во втором тайме, когда не забивали просто с убойных позиций. Волнение дебютанта, одна ошибка от волнения, всё это возможно. Но ТРИ детские ошибки (других возможностей у Помазуна проявить себя просто не было!) – это нечто другое. В воспитательных целях Гончаренко не стал Илью менять в перерыве, но я полагаю, что очень зря. Игра у ЦСКА во втором тайме полностью расклеилась, ибо тылы оказались не прикрыты и счёт так и остался 1:2.
Теперь об арбитре Безбородове, всем хорошо известном. В первом тайме грубо сзади сбили Вернблума, так Безбородов не только назначил штрафной в сторону ЦСКА, но и показал Верблуму «горчичник» (?). Во время удара Дзагоева по воротам при голевой ситуации Гранат его просто сбил… Вместо очевиднейшего пенальти Безбородов притворился слепым. Слепым он притворялся и во втором тайме, когда в штрафной «Рубина» сбивали Оланаре и Фернандеса, когда на линии штрафной Витиньо шипами наступали на ногу, а «Рубин» нагло и открыто тянул время, объявлял и отменял замены, которые потом всё-таки осуществлялись, а казанцы изображали из себя на поле просто умирающих… К спорту при таком судействе весь второй тайм отношения не имел, хотя повторяю, игра у ЦСКА во втором тайме расклеилась.
Кто желает, тот может пересмотреть матч и убедиться в моей правдивости.
Хуже всего то, что подобное судейство – не исключение из правил в РФПЛ. Ну, и, конечно, для ЦСКА просто беда, что у Акинфеева нет дублёра. Надо пробовать Овчинникова или кого-то там ещё. Помазун не мальчик, на днях ему исполнится 21 год. Акинфеев же начинал ярко и уверенно играть в 16 лет!
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