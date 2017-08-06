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    РФПЛ. «Рубин» на выезде обыграл ЦСКА, команды забили три гола за 11 минут

    ЦСКА в матче четвертого тура РФПЛ уступил «Рубину» со счетом 1:2. В первые десять минут встречи на «ВЭБ Арене» дубль оформил Жонатас. На 13 минуте за московский клуб забил Георгий Щенников.

    Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Армейцы остались на шестой.

    Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Жонатас, 2; 0:2 – Жонатас, 10; 1:2 – Щенников, 13.

    ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 65), Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов (Оланара, 53).

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила (Сонг, 80), Цакташ (Жемалетдинов, 62), Азмун (Карадениз, 70), Жонатас.

    Предупреждения: Вернблум, 26; Витиньо, 32 – Гранат, 23; М'Вила, 56.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 19:22
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 22:58

      Коней в хвост и в гриву..., про другие места умалчиваю.

      -1
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      Рейтинг: +58

      Tseha 6 августа 2017, 21:06

      Гончаренко на выход. Ни хрена игры нет. Зачем весь второй тайм навешивать, когда ни одной верховой борьбы не выиграли. Нет что ли вообще вариантов других, чтоб создать момент и усилить игру. Иди домой нихуя не умеешь

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 августа 2017, 20:35

      Акинфеев,давай,выздоравливай..

      0
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      Рейтинг: +20

      123сату123 6 августа 2017, 20:26

      Обращаю внимание, бомбардир не указал предупреждение, который получил Рыжиков

      2
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol > 123сату123 6 августа 2017, 20:56

      Рыжик молодец. Все ловил, не отбивал!

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      Рейтинг: +20

      123сату123 > paracetamol 7 августа 2017, 18:29

      Согласен. Невезение напов забить стопроцентные голы, перекрыло игрой Рыжикова

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 августа 2017, 20:14

      Оба гола на вратаре, игра в целом одна печаль.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 августа 2017, 19:46

      Такого я прежне не видел никогда. Дебют в воротах ЦСКА у Ильи Помазуна не просто не получился, а вышел полностью провальным. На 2 минуте матча он не смог ни поймать, ни толком отбить мяч с навеса и получил мяч в свои ворота. На 11 минуте он не смог прикрыть ближний от себя угол ворот от крайне слабого удара и счёт стал 0:2. До 36 минуты Помазуна не беспокоили, но на 36 минуте он зеркально повторил ту же ошибку, что была на 2 минуте, просто казанцы ею не воспользовались. Равно как и простили трижды ЦСКА во втором тайме, когда не забивали просто с убойных позиций. Волнение дебютанта, одна ошибка от волнения, всё это возможно. Но ТРИ детские ошибки (других возможностей у Помазуна проявить себя просто не было!) – это нечто другое. В воспитательных целях Гончаренко не стал Илью менять в перерыве, но я полагаю, что очень зря. Игра у ЦСКА во втором тайме полностью расклеилась, ибо тылы оказались не прикрыты и счёт так и остался 1:2.

      Теперь об арбитре Безбородове, всем хорошо известном. В первом тайме грубо сзади сбили Вернблума, так Безбородов не только назначил штрафной в сторону ЦСКА, но и показал Верблуму «горчичник» (?). Во время удара Дзагоева по воротам при голевой ситуации Гранат его просто сбил… Вместо очевиднейшего пенальти Безбородов притворился слепым. Слепым он притворялся и во втором тайме, когда в штрафной «Рубина» сбивали Оланаре и Фернандеса, когда на линии штрафной Витиньо шипами наступали на ногу, а «Рубин» нагло и открыто тянул время, объявлял и отменял замены, которые потом всё-таки осуществлялись, а казанцы изображали из себя на поле просто умирающих… К спорту при таком судействе весь второй тайм отношения не имел, хотя повторяю, игра у ЦСКА во втором тайме расклеилась.

      Кто желает, тот может пересмотреть матч и убедиться в моей правдивости.

      Хуже всего то, что подобное судейство – не исключение из правил в РФПЛ. Ну, и, конечно, для ЦСКА просто беда, что у Акинфеева нет дублёра. Надо пробовать Овчинникова или кого-то там ещё. Помазун не мальчик, на днях ему исполнится 21 год. Акинфеев же начинал ярко и уверенно играть в 16 лет!

      5
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol > cska-62 6 августа 2017, 19:51

      Все правильно. Рубин должен был забивать пять. Только трусливая тактика Курбан-барабана не позволила это сделать.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > cska-62 6 августа 2017, 20:07

      С заменами действительно получилось некрасиво, а вот по слепоту арбитра- это стандартная отговорка....
      Дзагоеву в пляжный футбол надо идти, там на каждый удар через себя дают штрафной, даже если бьющий сам ложится на защитника.... два раза бил- два пенальти бы получил.... плюс ещё три пеналя на Оланаре Фернандес, Витиньо
      в итоге 6-2 ЦСКА ПОБЕДИЛ.!!!!
      ну, ладно у Рубина -3, у ЦСКА-9....

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > cska-62 6 августа 2017, 20:08

      Причем здесь Помазун горе ты специалист -80 минут в одни ворота и где гол вот о чем надо думать а не судей и вратаря расматривать- вы конечно привыкли что судьи всегда на вашей стороне - ты тогда не только ошибки в сторону Рубина смотри но все будь объективен - сейчас что толку верещать всерано очков не начислят

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > paracetamol 6 августа 2017, 20:11

      если игрок попадает в штангу или в перекладину это что от трусости Бердыева - если ты футбол смотришь должен видеть ЦСКА не давали Рубину и 5 секунд мяч держать или ты прост счет узнал

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > семёнычев 6 августа 2017, 20:12

      Никаких "отговорок" у меня нет, есть просто трезвая оценка работы арбитра. Когда подсуживали ЦСКА, я всегда об этом писал! И очень хорошо знаю, кто такой Безбородов!!! Почему Карасёва опять не назначают на матчи? Единственного грамотного и НЕПОДКУПНОГО судью у нас в РФПЛ!

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > cska-62 6 августа 2017, 20:24

      Ну хорошо...
      по твоей трезвой оценке действительно арбитр не поставил четыре пенальти Рубину?
      я правильно понял расклад?
      или в пользу ЦСКА тоже были приступы "слепоты"?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > семёнычев 6 августа 2017, 20:34

      Сегодня приступы слепоты были в пользу "Рубина". Хотя игру ЦСКА во втором тайме это не оправдывает.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > cska-62 6 августа 2017, 20:40

      ну, что ты финтишь?
      конкретно: четыре пенальти не поставил и ни разу ЦСКА не помог? так или нет?

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 августа 2017, 19:42

      Кони повержены!!!

      2
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      Рейтинг: +119

      nitto 6 августа 2017, 19:40

      Рубин с заслуженной победой, вернулся Бердыев - заиграл рубин, нападение разочаровывает, Азмун видно поднабрал пару лишних килограмм, не в форме ещё, Жемалетдинов только мешался, один Жонатас выкладывался по полной. По защите тоже большие вопросы, пробует Бауйера, но видно по эпизодам, что он не тянет, много тактических ошибок.

      2
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      ...
      Рейтинг: +119

      nitto > бомжехряк 6 августа 2017, 19:55

      Если вернётся Навас, Набиулин сядет, а Кудряшов займёт его место, Фёдор играет цз, но он фланговый игрок, в сборной он тоже играл цз и мы видели сколько он привозил, только по Бердыевской схеме он может играть на этой позиции. У нас большие проблемы на данный момент в защите, а именно фланговые зоны, Бердыев пробует новых игроков, все видели сегодня как легко забил Щенников, Бауейр просто выключился из эпизода.
      Бывший капитан Кузьмин, сел на лавку, не доигрывают до конца, хотя должны, нужно время.

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 6 августа 2017, 19:37

      Чего и следовало ожидать,Бердыев начинает делать очередную крепкую команду

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 августа 2017, 19:35

      Рубину поздравления! Гинер думал они вечно будут играть одним составом!? Локо, Рубин кто следующий? Выстраивайтесь в очередь!!!

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      ...
      Рейтинг: +17742

      paracetamol > Сильвербой 6 августа 2017, 19:50

      Тосно следующее, надо сходить на Петрович!

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