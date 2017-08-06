РФПЛ. «Рубин» на выезде обыграл ЦСКА, команды забили три гола за 11 минут

ЦСКА в матче четвертого тура РФПЛ уступил «Рубину» со счетом 1:2. В первые десять минут встречи на «ВЭБ Арене» дубль оформил Жонатас. На 13 минуте за московский клуб забил Георгий Щенников.

Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Армейцы остались на шестой.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жонатас, 2; 0:2 – Жонатас, 10; 1:2 – Щенников, 13.

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 65), Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов (Оланара, 53).

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила (Сонг, 80), Цакташ (Жемалетдинов, 62), Азмун (Карадениз, 70), Жонатас.

Предупреждения: Вернблум, 26; Витиньо, 32 – Гранат, 23; М'Вила, 56.

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