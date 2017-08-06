РФПЛ. «Рубин» на выезде обыграл ЦСКА, команды забили три гола за 11 минут

ЦСКА в матче четвертого тура РФПЛ уступил «Рубину» со счетом 1:2. В первые десять минут встречи на «ВЭБ Арене» дубль оформил Жонатас. На 13 минуте за московский клуб забил Георгий Щенников.
Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Армейцы остались на шестой.
Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Жонатас, 2; 0:2 – Жонатас, 10; 1:2 – Щенников, 13.
ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 65), Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов (Оланара, 53).
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила (Сонг, 80), Цакташ (Жемалетдинов, 62), Азмун (Карадениз, 70), Жонатас.
Предупреждения: Вернблум, 26; Витиньо, 32 – Гранат, 23; М'Вила, 56.
Теперь об арбитре Безбородове, всем хорошо известном. В первом тайме грубо сзади сбили Вернблума, так Безбородов не только назначил штрафной в сторону ЦСКА, но и показал Верблуму «горчичник» (?). Во время удара Дзагоева по воротам при голевой ситуации Гранат его просто сбил… Вместо очевиднейшего пенальти Безбородов притворился слепым. Слепым он притворялся и во втором тайме, когда в штрафной «Рубина» сбивали Оланаре и Фернандеса, когда на линии штрафной Витиньо шипами наступали на ногу, а «Рубин» нагло и открыто тянул время, объявлял и отменял замены, которые потом всё-таки осуществлялись, а казанцы изображали из себя на поле просто умирающих… К спорту при таком судействе весь второй тайм отношения не имел, хотя повторяю, игра у ЦСКА во втором тайме расклеилась.
Кто желает, тот может пересмотреть матч и убедиться в моей правдивости.
Хуже всего то, что подобное судейство – не исключение из правил в РФПЛ. Ну, и, конечно, для ЦСКА просто беда, что у Акинфеева нет дублёра. Надо пробовать Овчинникова или кого-то там ещё. Помазун не мальчик, на днях ему исполнится 21 год. Акинфеев же начинал ярко и уверенно играть в 16 лет!