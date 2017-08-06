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    Жулиано: «Зенит» готов продать меня за ту же сумму, за которую покупал»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано отметил, что хотел бы покинуть команду. Данное желание футболист связывает с тем, что в питерском клубе у него в нынешнем сезоне крайне мало игрового времени.

    «Я был удивлен тем, что Манчини решил использовать на моей позиции другого игрока. Он мне об этом ничего не говорил. Но я как профессионал должен быть готов к любому варианту.

    Я обозначил руководству клуба, что в этом сезоне мне нужно много играть, так как есть мечта попасть на чемпионат мира. Если этого в «Зените» не будет происходить, то мне нужно принимать определенные решения. В клубе сказали, что они согласны меня продать за ту же сумму, которую купили. Уже поступают различные варианты. Да, не исключено, что я вернусь в Бразилию. Сейчас же буду выполнять свой контракт до тех пор, пока не решится ситуация», – заявил Жулиано.

    В нынешнем сезоне бразилец сыграл в чемпионате России два матча, проводя в среднем на поле 50 минут.

    Источник: Globo

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    06.08.2017 06:33
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 13:08

      Жулик конкуренции испугался! А это значит, что он - никчемный игрочишко в моральном аспекте, значит нужно продавать!

      -1
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      Рейтинг: +3136

      m40 6 августа 2017, 12:06

      А как начал то... С такой результативность в начале сезона потеря Халка не казалась такой уж серьезной

      1
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Sam_51 6 августа 2017, 11:31

      Было бы хорошо, если бы автор статьи написал(напомнил) эту сумму.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +528

      Burunduk 6 августа 2017, 10:37

      Жаль, потенциал хороший. Трансфер Эрнани, куда не удачнее. Видимо все приобретения Луческу сливают, один Лунев останется.

      4
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 августа 2017, 09:38

      Давай к нам в Спартак!! Нам нужен умный игрок с навыками диспетчера!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Obojaemiy 6 августа 2017, 09:49

      ага, к вам, в Спартак))))
      ты видимо успел "забыть" пока читал, что он пока в Зените....
      разве "Зенит" хоть раз отдавал конкуренту что-то кроме "трупа бывшего футболиста"?))))
      Любого потенциально-опасного игрока Зенит стремиться купить и нейтрализовать, деклассировать и только потом вернуть, причём без извинений))))

      3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > семёнычев 6 августа 2017, 10:39

      Ты забыл наверно про Быстрова и Широкова хотя последний пришёл не напрямую но все равно

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Obojaemiy 6 августа 2017, 11:02

      Быстров и Широков уходили из Зенита со скандалом....
      Когда футболист, по мнению руководства, является источником опасности от него надо избавляться....
      А куда же отдать "гранату с сорванной чекой", как не к врагам????
      Быстрова отдали Спартаку надеясь, что он разложит Спартак изнутри и загонит его ещё глубже, чем он был на тот момент...
      Широков, тем более парень себе на уме....
      Так что Зеня чётко следует принятой им политики- "сам не "ам" и другим не дам" и "на тебе Боже, что нам не гоже"....

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > семёнычев 6 августа 2017, 14:21

      согласен ростов растащили и где сейчас Новосельцев ? хотя Спартак так вообще у амкара кипера взяли не потятно для чего тупо ослабили на тот момент крепкую команду

      0
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      Рейтинг: +194

      Klodus 6 августа 2017, 09:10

      Жулиано, выучи испанский - попадешь в основу.

      0
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      Рейтинг: +67288

      portero > Klodus 6 августа 2017, 10:57

      так он по португальски чешет там много слов общих с испанским ( они отлично понимают друг друга), просто он сам стал хуже играть еще с марта месяца

      0
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      Рейтинг: +133

      Rtu > Klodus 6 августа 2017, 11:36

      А на каком в Бразилии по твоему говорят ?)

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 09:08

      В принципе, можно понять стремление игрока и человека.... Думает на перёд, о футболе, пока делает корректные, но чёткие заявления... Ситуация требует разрешения... Это игрок, это бизнес, это способность клуба к компромиссу...
      "Твой дом там, где спокойны твои мысли...." (Конфуций)

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      Рейтинг: +17742

      paracetamol > insider_retro 6 августа 2017, 13:12

      Твои цитаты Кон-фу-цзы не к месту. Они для тех, кто привык плевать в потолок и смотреть как слюна капает вниз, открывая закон всемирного тяготения. А тут спортивное состязание, а значит злость!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > paracetamol 6 августа 2017, 13:15

      Не читай... Не у всех же бешеный ритм жизни... Может он думает о хорошем и комфортном будущем....

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 августа 2017, 09:00

      вот оно, профессиональное отношение !!!!
      ещё даже не "сел на лавку", а уже хочет уйти, чтобы ИГРАТЬ....
      ПРИМЕР для целой "плеяды новичков " Зенита, которые согласились на взлёте карьеры полировать зенитовскую скамейку....
      А ведь Жулиано не грозит по-любому повторить путь "рязанцево-бухаро- новосельцевский", который повторят Терентьев и Ерохин, да и у Полоза шансов не много стать в основу....

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 августа 2017, 08:51

      Новый тренер,новые взгляды.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 6 августа 2017, 07:51

      сомневаюсь что он это говорил, так как за 7 млн евро его Зенит не отпустит, так как при покупке его трансферная цена была 5, купили за 7 и хоть одного Луческу развил щас он 9 стоит, минимум если продадут по нынешним ценам млн за 15-18

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