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  • Жулиано: «Зенит» готов продать меня за ту же сумму, за которую покупал»

Жулиано: «Зенит» готов продать меня за ту же сумму, за которую покупал»

6 августа 2017, 06:33
21

Полузащитник «Зенита» Жулиано отметил, что хотел бы покинуть команду. Данное желание футболист связывает с тем, что в питерском клубе у него в нынешнем сезоне крайне мало игрового времени.

«Я был удивлен тем, что Манчини решил использовать на моей позиции другого игрока. Он мне об этом ничего не говорил. Но я как профессионал должен быть готов к любому варианту.

Я обозначил руководству клуба, что в этом сезоне мне нужно много играть, так как есть мечта попасть на чемпионат мира. Если этого в «Зените» не будет происходить, то мне нужно принимать определенные решения. В клубе сказали, что они согласны меня продать за ту же сумму, которую купили. Уже поступают различные варианты. Да, не исключено, что я вернусь в Бразилию. Сейчас же буду выполнять свой контракт до тех пор, пока не решится ситуация», – заявил Жулиано.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в чемпионате России два матча, проводя в среднем на поле 50 минут.

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано
Комментарии (21)
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Parham
1501990671
Два, печально. Не подходишь под стиль или тактику Манчини!
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STAFOR13
1501995090
сомневаюсь что он это говорил, так как за 7 млн евро его Зенит не отпустит, так как при покупке его трансферная цена была 5, купили за 7 и хоть одного Луческу развил щас он 9 стоит, минимум если продадут по нынешним ценам млн за 15-18
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VeniaminS
1501998696
Новый тренер,новые взгляды.
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семёнычев
1501999211
вот оно, профессиональное отношение !!!! ещё даже не "сел на лавку", а уже хочет уйти, чтобы ИГРАТЬ.... ПРИМЕР для целой "плеяды новичков " Зенита, которые согласились на взлёте карьеры полировать зенитовскую скамейку.... А ведь Жулиано не грозит по-любому повторить путь "рязанцево-бухаро- новосельцевский", который повторят Терентьев и Ерохин, да и у Полоза шансов не много стать в основу....
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insider_retro
1501999715
В принципе, можно понять стремление игрока и человека.... Думает на перёд, о футболе, пока делает корректные, но чёткие заявления... Ситуация требует разрешения... Это игрок, это бизнес, это способность клуба к компромиссу... "Твой дом там, где спокойны твои мысли...." (Конфуций)
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Obojaemiy
1502001502
Давай к нам в Спартак!! Нам нужен умный игрок с навыками диспетчера!
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Burunduk
1502005020
Жаль, потенциал хороший. Трансфер Эрнани, куда не удачнее. Видимо все приобретения Луческу сливают, один Лунев останется.
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Sam_51
1502008287
Было бы хорошо, если бы автор статьи написал(напомнил) эту сумму.
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m40
1502010417
А как начал то... С такой результативность в начале сезона потеря Халка не казалась такой уж серьезной
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paracetamol
1502014104
Жулик конкуренции испугался! А это значит, что он - никчемный игрочишко в моральном аспекте, значит нужно продавать!
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