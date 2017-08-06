Жулиано: «Зенит» готов продать меня за ту же сумму, за которую покупал»

Полузащитник «Зенита» Жулиано отметил, что хотел бы покинуть команду. Данное желание футболист связывает с тем, что в питерском клубе у него в нынешнем сезоне крайне мало игрового времени.

«Я был удивлен тем, что Манчини решил использовать на моей позиции другого игрока. Он мне об этом ничего не говорил. Но я как профессионал должен быть готов к любому варианту.

Я обозначил руководству клуба, что в этом сезоне мне нужно много играть, так как есть мечта попасть на чемпионат мира. Если этого в «Зените» не будет происходить, то мне нужно принимать определенные решения. В клубе сказали, что они согласны меня продать за ту же сумму, которую купили. Уже поступают различные варианты. Да, не исключено, что я вернусь в Бразилию. Сейчас же буду выполнять свой контракт до тех пор, пока не решится ситуация», – заявил Жулиано.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в чемпионате России два матча, проводя в среднем на поле 50 минут.