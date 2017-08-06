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    Суперкубок Англии. «Арсенал» сыграет с «Челси»

    Сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдет матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Челси». Последний раз команды встречались в борьбе за данный трофей в сезоне-2014/15. Тогда победу с минимальным счетом одержали «канониры».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 16:00 по московскому времени.

    Ставьте на матчи в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 15:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 6 августа 2017, 13:30

      Вперёд чемпионы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 6 августа 2017, 09:36

      Венгер в этом году грозился биться за трофеи. Ну вот и посмотрим сегодня, что покажет Арсенал. Одно можно сказать наверняка - игра будет хороша. Жду с нетерпением.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 09:11

      Серьёзное противостояние!!.. Хорошая возможность взбодрить себя выигрышем первого титула в сезоне!!...
      "В конце концов лучшим окажется не тот розовый куст, где меньше всего шипов, а тот, на котором цветут самые красивые розы...." (Конфуций)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 6 августа 2017, 08:51

      Челси

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 августа 2017, 06:55

      ни ван Дейка, ни Санчеса, ни Лукаку, никаких громких приобритений . . . на их смену Рюдигер, Бакайоко, Мората и всё . . . будем надеяться, что Азар получив предложение от Барсы, не начнет снова "психовать" и "плакать", и просится в Каталонию пол сезона, в концовке лишь показав, чего он стоит . . .

      2
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