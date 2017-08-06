Суперкубок Англии. «Арсенал» сыграет с «Челси»

Сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдет матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Челси». Последний раз команды встречались в борьбе за данный трофей в сезоне-2014/15. Тогда победу с минимальным счетом одержали «канониры».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 16:00 по московскому времени.

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