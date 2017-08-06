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    Слуцкий: «В конце игры с «Астон Виллой» я устал. Наверное, из-за того, что я слишком толстый»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий раскрыл детали своего самочувствия во время матча первого тура Чемпионшипа против бирмингемской «Астон Виллы» (1:1).

    «Начало матча было очень сложным. У меня в голове ходили очень негативные мысли. Однако я горжусь командой, которая выстояла.

    После 75 минуты я очень устал. Наверное, я слишком толстый и пребываю не в лучшей физической форме», – говорит россиянин.

    Следующий матч «Халл Сити» проведет 12 августа против «Бертон Альбион».

    «Если вы не любите Слуцкого, вам нужна помощь». Как лучший русский тренер начал английскую карьеру

    Источник: Twitter

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    06.08.2017 01:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +20

      123сату123 6 августа 2017, 11:42

      С ЦСКА сидел на скамейке качаясь, здесь же всю игру на ногах, отсюда и усталость. Удачи в следующих играх!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 августа 2017, 11:37

      Первый официальный матч в Чемпионшипе - перевозбудился ! Удачи , Леонид Викторович !

      0
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      Рейтинг: +90

      115 6 августа 2017, 10:46

      в этом году у халла заметно прибавится болельщиков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 августа 2017, 10:42

      Там у них "лишь кофе да омлет" - скоро похудеет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 августа 2017, 10:36

      Все будет ок! Выведешь Халл в АПЛ

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 6 августа 2017, 09:59

      Мы болельщики разных команд, переживем и желаем удачи тебе Леонид Викторович!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Tseha 6 августа 2017, 09:45

      Вперёд в премьер лигу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 августа 2017, 07:51

      Удачи, удачи, удачи...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 августа 2017, 07:10

      Бегай с футболистами и похудеешь. А так Удачи

      4
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 6 августа 2017, 05:54

      Леонид Сталинград с тобой !

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