Слуцкий: «В конце игры с «Астон Виллой» я устал. Наверное, из-за того, что я слишком толстый»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий раскрыл детали своего самочувствия во время матча первого тура Чемпионшипа против бирмингемской «Астон Виллы» (1:1).

«Начало матча было очень сложным. У меня в голове ходили очень негативные мысли. Однако я горжусь командой, которая выстояла.

После 75 минуты я очень устал. Наверное, я слишком толстый и пребываю не в лучшей физической форме», – говорит россиянин.

Следующий матч «Халл Сити» проведет 12 августа против «Бертон Альбион».

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