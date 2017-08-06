«Гремио» просит за Луана больше, чем предлагает «Спартак»

С переходом нападающего бразильского «Гремио» Луана в московский «Спартак» возникли некоторые сложности, сообщает Radio Grenal. Так, предложенная россиянами сумма не устроила южноамериканский клуб, который требует за футболиста на 2 миллиона евро больше.

При этом не сообщается, сколько же красно-белые готовы отдать за Луана. Его стоимость на рынке составляет чуть больше 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее «Бомбардир» писал, что между клубами уже достигнута договоренность о трансфере бразильского форварда.