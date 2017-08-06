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    «Гремио» просит за Луана больше, чем предлагает «Спартак»

    С переходом нападающего бразильского «Гремио» Луана в московский «Спартак» возникли некоторые сложности, сообщает Radio Grenal. Так, предложенная россиянами сумма не устроила южноамериканский клуб, который требует за футболиста на 2 миллиона евро больше.

    При этом не сообщается, сколько же красно-белые готовы отдать за Луана. Его стоимость на рынке составляет чуть больше 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее «Бомбардир» писал, что между клубами уже достигнута договоренность о трансфере бразильского форварда.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 01:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 6 августа 2017, 19:37

      Добавьте два ляма за хорошего игрока,а то голубые из питера снова перекупят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 10:25

      Жадность фраера сгубила.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 августа 2017, 09:51

      а он в защите играть умеет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 09:17

      Гремио требует... Надо подождать, когда умолять начнут...
      "Чем меньше ящерица, тем больше надеется стать крокодилом..." (Африканская пословица)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 августа 2017, 08:35

      очередная мартышка отказывается хрюкать

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Yurik96 > giluxa1963 6 августа 2017, 19:40

      Голубым слово не давали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 6 августа 2017, 08:12

      в спартаке не хватает нападающих?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 августа 2017, 07:07

      началось

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > серега кашин 6 августа 2017, 07:37

      Обычное дело, продавец хочет дороже, покупатель дешевле.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Приус 6 августа 2017, 07:54

      Торг называется.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > СШГЭС 6 августа 2017, 08:45

      что и требовалось доказать!а не пора ли наказывать за вранье в прессе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 августа 2017, 06:57

      Все хотят содрать денег да побольше с Российских клубов!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 6 августа 2017, 06:40

      Барыги! У папы Неймара научились.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 6 августа 2017, 01:48

      ФЕДУН НЕ ДАСТ ОН ПРИВЫК ЗА ТАК БРАТЬ БРЕВНА

      -3
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