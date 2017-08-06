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«Гремио» просит за Луана больше, чем предлагает «Спартак»

6 августа 2017, 01:07
20

С переходом нападающего бразильского «Гремио» Луана в московский «Спартак» возникли некоторые сложности, сообщает Radio Grenal. Так, предложенная россиянами сумма не устроила южноамериканский клуб, который требует за футболиста на 2 миллиона евро больше.

При этом не сообщается, сколько же красно-белые готовы отдать за Луана. Его стоимость на рынке составляет чуть больше 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее «Бомбардир» писал, что между клубами уже достигнута договоренность о трансфере бразильского форварда.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Гремио Спартак
Комментарии (20)
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xLINDAx
1501971875
Ну, началось), всё-равно купят.
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SEREGA 64
1501973300
ФЕДУН НЕ ДАСТ ОН ПРИВЫК ЗА ТАК БРАТЬ БРЕВНА
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ДСА
1501990823
Барыги! У папы Неймара научились.
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Опорник84
1501991840
Все хотят содрать денег да побольше с Российских клубов!
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серега кашин
1501992427
началось
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marshal9
1501996354
в спартаке не хватает нападающих?
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giluxa1963
1501997733
очередная мартышка отказывается хрюкать
Ответить
insider_retro
1502000265
Гремио требует... Надо подождать, когда умолять начнут... "Чем меньше ящерица, тем больше надеется стать крокодилом..." (Африканская пословица)
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Диктор
1502004335
Жадность фраера сгубила.
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Yurik96
1502037470
Добавьте два ляма за хорошего игрока,а то голубые из питера снова перекупят...
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