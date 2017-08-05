Источник: «Спартак» и «Гремио» договорились о переходе Луана

Еще в августе 2016 года его хотела приобрести Барселона за 20 миллионов, но что то не сложилось во всяком случае у скаутов Барсы он числился. Это значит немало и думаю Спартак в нем не ошибется.
Нападающий «Гремио» Луан продолжит карьеру в «Спартаке». По информации источника, стороны договорились о переходе 24-летнего бразильца.
Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Зенит».
В 2016 году форвард в составе национальной команды стал победителем Олимпиады.
В нынешнем сезоне Луан провел за «Гремио» 24 матча, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.