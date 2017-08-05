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    Источник: «Спартак» и «Гремио» договорились о переходе Луана

    Нападающий «Гремио» Луан продолжит карьеру в «Спартаке». По информации источника, стороны договорились о переходе 24-летнего бразильца.

    Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Зенит».

    В 2016 году форвард в составе национальной команды стал победителем Олимпиады.

    В нынешнем сезоне Луан провел за «Гремио» 24 матча, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.08.2017 14:08
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +34

      leonleon 5 августа 2017, 22:29

      Еще в августе 2016 года его хотела приобрести Барселона за 20 миллионов, но что то не сложилось во всяком случае у скаутов Барсы он числился. Это значит немало и думаю Спартак в нем не ошибется.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 20:43

      Хорошо. Посмотрим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 августа 2017, 18:12

      Неплохо и теперь искать защиту!

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 5 августа 2017, 16:58

      Смотрел нарезку не особо и впечатлил( Несколько голов не шедевр играет под 7 номером дриблинг тоже не фонтан все в районе ЦК поле правда видит неплохо если хотят взять значит что то увидели.....

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 5 августа 2017, 16:35

      Весьма неплохо, ещё бы парочку в защиту и уже другое дело.

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 августа 2017, 16:22

      Толковый парень, Надо брать))

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 августа 2017, 15:58

      Когда мы уже купим качественного защитника?

      1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 5 августа 2017, 15:15

      Будем надеяться, что это не очередная утка.

      3
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 5 августа 2017, 15:14

      статистика не слабая!! посмотрим что на самом деле будет

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 15:08

      Это хорошая новость.

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