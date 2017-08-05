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    Кокорин: «Все знают, что в Санкт-Петербурге «Спартак» ненавидят»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака».

    «Спартак» – один из главных раздражителей для нашей команды. История противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками. Если сравнивать с периодом, когда я играл в «Динамо», то тут все совсем по-другому.

    Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем – это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят «Спартак», знают все. Уверен, что зрителей будет много, и их ждет настоящее зрелище», – говорит футболист.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Спартак», который состоится 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: ТАСС

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    05.08.2017 22:11
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2017, 10:46

      Достали уже эти выскочки со своими длинными языками.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 10:44

      Хрюшек не ненавидят, ими закусывают.

      -3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 августа 2017, 08:19

      а Зенит прям любят во всех городах нашей страны))) ? Спартак - самая популярная команда в России!! а Зенит -"народное" до-стояние )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > Александ1982 6 августа 2017, 14:14

      Команды-побратимы! Спартак-народная команда,Зенит-народное достояние!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 августа 2017, 08:18

      Не зря в детстве прозвище было Сашка-Какашка

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 августа 2017, 06:29

      Ненависть - месть труса за испытанный им страх. Джордж Бернард Шоу

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 6 августа 2017, 05:58

      блять,эксперт. в первую очередь зину,как любую бабёнку душит жаба,во времена когда был СССР,зина прозябала на задворках,нах никому не нужна была,а в нынешние времена обретя богатого ё баря(как любая шмара) задрала нос и корчит из себя принцессу

      7
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Кронштадт65 6 августа 2017, 14:24

      кто,кого и куда сдвинул?и какому зениту хвала?зенит это лифтёр,выскочка и нигде кроме как в питере его не воспринимают.

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Кронштадт65 6 августа 2017, 17:09

      воспринимать могут так барсу,реал,баварию,мю,милан и многие другие команды у которых есть имя,а тут воспринимают деньги газпрома,не более

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 августа 2017, 05:54

      А кого в Питере любят, кроме Газпрома?

      8
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 5 августа 2017, 23:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кока не прав. Как можно ненавидеть жалкое зрелище, его надо жалеть!

      -6
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 5 августа 2017, 23:47

      НА ЧЕМПИОНА ВСЕ СЕРЕДНЯКИ НАСТРАИВАЮТСЯ КАК НА ПОСЛЕДНИЙ БОЙ))

      ЛЕНИНГАДСКИЙ БОМЖЕ ХУНИОРС НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ!

      6
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      Рейтинг: +41

      avfc71 5 августа 2017, 23:40

      для спартака принципиальным соперником было динамо (киев) спартак один из главных раздражителей для всех команд РФПЛ и ненависть удел убогих

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