Кокорин: «Все знают, что в Санкт-Петербурге «Спартак» ненавидят»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака».

«Спартак» – один из главных раздражителей для нашей команды. История противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками. Если сравнивать с периодом, когда я играл в «Динамо», то тут все совсем по-другому.

Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем – это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят «Спартак», знают все. Уверен, что зрителей будет много, и их ждет настоящее зрелище», – говорит футболист.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Спартак», который состоится 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве.