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  • Кокорин: «Все знают, что в Санкт-Петербурге «Спартак» ненавидят»

Кокорин: «Все знают, что в Санкт-Петербурге «Спартак» ненавидят»

5 августа 2017, 22:11
26

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака».

«Спартак» – один из главных раздражителей для нашей команды. История противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками. Если сравнивать с периодом, когда я играл в «Динамо», то тут все совсем по-другому.

Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем – это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят «Спартак», знают все. Уверен, что зрителей будет много, и их ждет настоящее зрелище», – говорит футболист.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Спартак», который состоится 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1501960947
В Питере, как и во всех других городах и весях ненавидят подобных дебилков, которым куча бабла заменяет мозг. А нормальные болельщики команд соперников относятся друг к другу с уважением.
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RedWhiteFans2
1501961906
Да они просто боятся Спартак
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insider_retro
1501962053
Ненависть - это плохо... Непримиримые соперники - это по спортивному... "В конце концов наши отношения испортились до такой степени, что оставалось одно: договорится, что мы чрезвычайно уважаем друг друга..." (Джордж Бернард Шоу)
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Andrey160268
1501962675
Кокоша, а кто тебе дал право говорить от лица всех жителей Питера? Ты бы лучше МУ-МУ почитал, долбоеб!
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avfc71
1501965600
для спартака принципиальным соперником было динамо (киев) спартак один из главных раздражителей для всех команд РФПЛ и ненависть удел убогих
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paracetamol
1501966153
Кока не прав. Как можно ненавидеть жалкое зрелище, его надо жалеть!
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Одинокий волк Маквейд
1501988089
А кого в Питере любят, кроме Газпрома?
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Каратель помойников
1501988304
блять,эксперт. в первую очередь зину,как любую бабёнку душит жаба,во времена когда был СССР,зина прозябала на задворках,нах никому не нужна была,а в нынешние времена обретя богатого ё баря(как любая шмара) задрала нос и корчит из себя принцессу
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Сибирь за Спартак
1501990189
Ненависть - месть труса за испытанный им страх. Джордж Бернард Шоу
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Svoysvoemubrat
1501996697
Не зря в детстве прозвище было Сашка-Какашка
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