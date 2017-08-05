Автобус «Спартака», следовавший из «Пулково», сопровождал автомобильный эскорт болельщиков

Московский «Спартак» уже прилетел в Санкт-Петербург, где 6 августа проведет матч четвертого тура РФПЛ против «Зенита».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, на протяжении всего пути от аэропорта «Пулково» до отеля автобус с футболистами сопровождался автомобильным эскортом болельщиков с атрибутикой клуба.

Встреча «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.