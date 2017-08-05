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  • Автобус «Спартака», следовавший из «Пулково», сопровождал автомобильный эскорт болельщиков

Автобус «Спартака», следовавший из «Пулково», сопровождал автомобильный эскорт болельщиков

5 августа 2017, 21:34
16

Московский «Спартак» уже прилетел в Санкт-Петербург, где 6 августа проведет матч четвертого тура РФПЛ против «Зенита».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, на протяжении всего пути от аэропорта «Пулково» до отеля автобус с футболистами сопровождался автомобильным эскортом болельщиков с атрибутикой клуба.

Встреча «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (16)
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mialkov
1501959477
Вот что значит НАРОДНАЯ команда!
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ks75
1501959832
удивило что не одного номера московского на машине! Видно даже в питере и то не все за зенит))))))
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oyabun
1501960605
Красиво! Надеюсь сами футболисты оценят этот перфоманс и будут сражаться как будто от этого зависит вся их дальнейшая жизнь.
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FCSM#REDWHITE#
1501961117
RESPECT от всей души стимул для доп.настроя перед битвой Вперед Спартак
Ответить
x-x-x-x-x
1501961382
Респект!!!!!
Ответить
сэм
1501963172
Фотошоп! )))
Ответить
erma
1501970580
Круто!
Ответить
vladik12
1501973484
Победить нужно!
Ответить
СШГЭС
1501989521
Это не ролик Зенита с рекламой салона тату.
Ответить
Павелий
1502027800
И кто после этого самый популярный клуб в России? Только Спартак!
Ответить
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