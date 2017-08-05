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    Автобус «Спартака», следовавший из «Пулково», сопровождал автомобильный эскорт болельщиков

    Московский «Спартак» уже прилетел в Санкт-Петербург, где 6 августа проведет матч четвертого тура РФПЛ против «Зенита».

    Как сообщает пресс-служба красно-белых, на протяжении всего пути от аэропорта «Пулково» до отеля автобус с футболистами сопровождался автомобильным эскортом болельщиков с атрибутикой клуба.

    Встреча «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Twitter

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    05.08.2017 21:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5881

      Павелий 6 августа 2017, 16:56

      И кто после этого самый популярный клуб в России? Только Спартак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 6 августа 2017, 06:18

      Это не ролик Зенита с рекламой салона тату.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 6 августа 2017, 01:03

      Круто!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Спартачище 5 августа 2017, 23:45

      ВЕСЬ СПБ КРАСНО-БЕЛЫЙ!

      ЗА БОМЖЕ ХУНИОРС ТОПЯТ ТОКА МАРГИНАЛЫ))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      сэм 5 августа 2017, 22:59

      Фотошоп! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 августа 2017, 22:29

      Респект!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 5 августа 2017, 22:25

      RESPECT от всей души стимул для доп.настроя перед битвой Вперед Спартак

      7
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 5 августа 2017, 22:16

      Красиво! Надеюсь сами футболисты оценят этот перфоманс и будут сражаться как будто от этого зависит вся их дальнейшая жизнь.

      11
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 22:16

      "Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву...." (Джордж Бернард Шоу)

      2
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      Рейтинг: +471

      ks75 5 августа 2017, 22:03

      удивило что не одного номера московского на машине! Видно даже в питере и то не все за зенит))))))

      8
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      Рейтинг: +5881

      Павелий > ks75 6 августа 2017, 16:57

      В Питере примерно 300 тысяч за Спартак. А зенитовцев миллиона 1,5.

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