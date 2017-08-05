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    Рыбус, Баринов, Игнатьев – в основе «Локомотива» на игру со «СКА-Хабаровском»

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РФПЛ между московским «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском».

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандещ, Фарфан.

    «СКА-Хабаровск»: Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Тишкин, Никифоров, Наваловский, Дедечко, Кобялко.

    Встреча начнется в 20:00 по Москве 5 августа на московской «РЖД Арене».

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    Источник: РПЛ

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    05.08.2017 19:04
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