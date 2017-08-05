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  • Кокорин: «Приносит ли лимит на легионеров пользу нашему футболу? Абсолютно нет»

Кокорин: «Приносит ли лимит на легионеров пользу нашему футболу? Абсолютно нет»

5 августа 2017, 17:04
15

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что действующий в чемпионате России лимит на легионеров не приносит никакой пользы отечественному футболу.

Напомним, на данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

– Лимит на легионеров приносит пользу нашему футболу?

– Абсолютно нет. Я не знаю, стоит ли его отменять или видоизменять, но на данный момент за весь срок существования лимит не принес никаких ощутимых плодов. Посмотрите сами – как только у нас в сборной получает травму какой-то ведущий игрок, на его место нет очереди из готовых его тут же заменить.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (15)
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Asbjorn
1501942069
Конечно не приносит,пока такие как кокорин бешеные деньги получают и ничего не делают,пока им поджопник не дадут
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Chernyi Lis
1501942114
че сказал. .отменят лимит и тебя в составе команды не будет..не понял его ваще..в сборной тогда будет любому замена что ли при отмене?)))
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InterMilLano1908
1501942186
без лимита у нас 2 кубка УЕФА, бронза на ЧЕ. С лимитом сборная до КК не выигрывала в оф матчах 5 лет , а клубы даже из группы в ЛЧ не могут выйти. Вот и весь ответ
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Kollljan
1501942466
Этот лимит ввёл кто-то из политических боссов. Мол, я царь, а вы все холопы. Как захочу, так и будет. А здравого смысла в лимите нет.
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serginho8
1501945944
лимит фигня полная, не было лимита были кубки уефа, бронза евро и тп. с лимитом нашим молоднякам не с кого брать пример, а молодежи новой так и нет,один Головин за последние лет 5. При том старые игроки с паспортом только дорожают, хоть тот же Кокорин в пример. Ладно когда было 7+4 , куда не шло, а теперь хуже только. Окей пусть у нас с лимитом будет слабее сборная, хотя думаю слабее чем сейчас не будет уже, но зато при этом клубы станут сильнее и будут хотя бы на клубном уровне приносить что то.
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insider_retro
1501946714
Ну в чемпе лимит пока позволяет и требует игры российских игроков... А вот представляю какой состав выставит Зенит на игры ЛЕ!!.. Россиян будет 2-3, включая вратаря.... И где и когда нашим набираться опыта международного рубилова???....))
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ГенГриг
1501947114
В идеале нужно не более трех легов на поле. Если мы хотим наш футбол.подымать.а если заниматься купи продай посредственых игроков то окончательно загубим наш футбол
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Gullit 76
1501947591
Кокорин "лимит приносит пользу лично мне."
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Алек_Ага
1501947801
Я бы принял лимит по формуле "Баш - на - Баш". Поясняю - Ушел , скажем, Пупкин в Барселону из Спартака, а оттуда к нам Инофут пожаловал....
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Ростов рулит.
1501963540
Кокорин, уберут лимит, тогда и тебя уберут. Научись играть.
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