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    Кокорин: «Приносит ли лимит на легионеров пользу нашему футболу? Абсолютно нет»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что действующий в чемпионате России лимит на легионеров не приносит никакой пользы отечественному футболу.

    Напомним, на данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

    – Лимит на легионеров приносит пользу нашему футболу?

    – Абсолютно нет. Я не знаю, стоит ли его отменять или видоизменять, но на данный момент за весь срок существования лимит не принес никаких ощутимых плодов. Посмотрите сами – как только у нас в сборной получает травму какой-то ведущий игрок, на его место нет очереди из готовых его тут же заменить.

    Источник: ТАСС

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    05.08.2017 17:04
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 5 августа 2017, 23:05

      Кокорин, уберут лимит, тогда и тебя уберут. Научись играть.

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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 5 августа 2017, 18:43

      Я бы принял лимит по формуле "Баш - на - Баш". Поясняю - Ушел , скажем, Пупкин в Барселону из Спартака, а оттуда к нам Инофут пожаловал....

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 18:39

      Кокорин "лимит приносит пользу лично мне."

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 5 августа 2017, 18:31

      В идеале нужно не более трех легов на поле. Если мы хотим наш футбол.подымать.а если заниматься купи продай посредственых игроков то окончательно загубим наш футбол

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > ГенГриг 5 августа 2017, 19:43

      чтобы поднимать футбол - надо искоренять коррупцию в детском футболе... а пока в детском футболе в состав ставят только после того как занесли... а почему заносят? потому что благодаря лимиту - это супер работа, где бестолочи будут платить за паспорт... а знаете почему так платят? лимит... но вы еще ужесточите, детские тренера будут только за, можно тариф поднять будет :)

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 18:25

      Ну в чемпе лимит пока позволяет и требует игры российских игроков...
      А вот представляю какой состав выставит Зенит на игры ЛЕ!!.. Россиян будет 2-3, включая вратаря.... И где и когда нашим набираться опыта международного рубилова???....))

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > insider_retro 6 августа 2017, 11:41

      ага.. Лунев Кокорин Смольников

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 5 августа 2017, 18:23

      jОднозначно вы Кокорин не правы . не было бы лимита сидел бы ты на лавке однозначно и даже не в зените . Да и каким боком лимит укрепит сборную?Прежде чем писать подумай. а если нечем спроси у людей грамотных

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      Рейтинг: +122

      serginho8 5 августа 2017, 18:12

      в идеале это - отмена лимита.
      либо хотя бы сделать 8+3, тоже было бы не плохо.

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      Рейтинг: +122

      serginho8 5 августа 2017, 18:12

      лимит фигня полная, не было лимита были кубки уефа, бронза евро и тп.
      с лимитом нашим молоднякам не с кого брать пример, а молодежи новой так и нет,один Головин за последние лет 5. При том старые игроки с паспортом только дорожают, хоть тот же Кокорин в пример.
      Ладно когда было 7+4 , куда не шло, а теперь хуже только. Окей пусть у нас с лимитом будет слабее сборная, хотя думаю слабее чем сейчас не будет уже, но зато при этом клубы станут сильнее и будут хотя бы на клубном уровне приносить что то.

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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 5 августа 2017, 17:14

      Этот лимит ввёл кто-то из политических боссов. Мол, я царь, а вы все холопы. Как захочу, так и будет. А здравого смысла в лимите нет.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 5 августа 2017, 17:09

      без лимита у нас 2 кубка УЕФА, бронза на ЧЕ. С лимитом сборная до КК не выигрывала в оф матчах 5 лет , а клубы даже из группы в ЛЧ не могут выйти. Вот и весь ответ

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