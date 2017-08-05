Кокорин: «Приносит ли лимит на легионеров пользу нашему футболу? Абсолютно нет»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что действующий в чемпионате России лимит на легионеров не приносит никакой пользы отечественному футболу.

Напомним, на данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

– Лимит на легионеров приносит пользу нашему футболу?

– Абсолютно нет. Я не знаю, стоит ли его отменять или видоизменять, но на данный момент за весь срок существования лимит не принес никаких ощутимых плодов. Посмотрите сами – как только у нас в сборной получает травму какой-то ведущий игрок, на его место нет очереди из готовых его тут же заменить.