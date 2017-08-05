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  • Кришито: «Паредес и Дриусси знают, насколько важна для «Зенита» игра со «Спартаком»

Кришито: «Паредес и Дриусси знают, насколько важна для «Зенита» игра со «Спартаком»

5 августа 2017, 09:07
4

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака». Капитан сине-бело-голубых признался, что уже рассказал новичкам команды о важности поединка с москвичами.

– В «Зените» сейчас много новичков, которые приехали из других чемпионатов. Если они спросят у капитана Кришито, почему матч со «Спартаком» самый принципиальный для петербуржцев, что ответите?

– Думаю, говорить ничего не требуется: они сами все поймут, когда выйдут на поле и увидят переполненные трибуны нашего нового стадиона. Но я уже разговаривал с Паредесом, Дриусси и остальными ребятами – они уже знают, насколько важна для нас встреча со «Спартаком».

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кришито Доменико Паредес Леандро Дриусси Себастьян
Комментарии (4)
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Диктор
1501921653
Блин это уже похоже на истерику-почему весь инет пестрит интервью питерцев и нет ни одного интервью Спартака ? Питерцы что заранее начали уже оправдываться или что это вообще ? Учитесь быть мужчинами -поговорим после игры.
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