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    Кришито: «Паредес и Дриусси знают, насколько важна для «Зенита» игра со «Спартаком»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака». Капитан сине-бело-голубых признался, что уже рассказал новичкам команды о важности поединка с москвичами.

    – В «Зените» сейчас много новичков, которые приехали из других чемпионатов. Если они спросят у капитана Кришито, почему матч со «Спартаком» самый принципиальный для петербуржцев, что ответите?

    – Думаю, говорить ничего не требуется: они сами все поймут, когда выйдут на поле и увидят переполненные трибуны нашего нового стадиона. Но я уже разговаривал с Паредесом, Дриусси и остальными ребятами – они уже знают, насколько важна для нас встреча со «Спартаком».

    Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2017 09:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 11:27

      Блин это уже похоже на истерику-почему весь инет пестрит интервью питерцев и нет ни одного интервью Спартака ? Питерцы что заранее начали уже оправдываться или что это вообще ? Учитесь быть мужчинами -поговорим после игры.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Диктор 5 августа 2017, 12:22

      Так чего разговариваешь сейчас? Не мужчина?

      2
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > BarStep 5 августа 2017, 13:04

      Для идиотов-я и написал поговорим после игры.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Диктор 5 августа 2017, 19:30

      Так ты еще и хамло по ходу...

      -1
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