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    Кришито – о матче со «Спартаком»: «Жду особенной игры»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против «Спартака».

    «Перед такой встречей никого специально настраивать не нужно, ребята и так все понимают. Игра со «Спартаком» особенная для футболистов, клуба и болельщиков. Нужно просто выйти на поле сконцентрированными на сто процентов. Вот и вся мотивация.

    За последние три сезона «Зенит» лишь однажды уступил москвичам. Это говорит о том, насколько важен для нас каждый матч с этим соперником. Но выиграть чемпионат еще важнее. Для этого нужно брать три очка в любой встрече, независимо от того, кто выходит против нас.

    Наверняка нас ждет очень интересный матч. Каррера еще в прошлом году продемонстрировал все, на что способен. Так что действительно жду особенной игры», – сказал итальянец.

    Петербургский клуб примет красно белых 6 августа в 20:00 по московскому времени. В 19:00 начнется церемония прощания с Александром Кержаковым, завершившим карьеру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2017 01:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 08:45

      Ну если вы опять не выиграете за счет судейства,как в прошлом году в первом туре-то игра и вправду должна быть интересной.

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 5 августа 2017, 06:10

      закупайте вазелин! ..

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 5 августа 2017, 02:24

      Все ждут....

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