Кришито – о матче со «Спартаком»: «Жду особенной игры»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против «Спартака».

«Перед такой встречей никого специально настраивать не нужно, ребята и так все понимают. Игра со «Спартаком» особенная для футболистов, клуба и болельщиков. Нужно просто выйти на поле сконцентрированными на сто процентов. Вот и вся мотивация.

За последние три сезона «Зенит» лишь однажды уступил москвичам. Это говорит о том, насколько важен для нас каждый матч с этим соперником. Но выиграть чемпионат еще важнее. Для этого нужно брать три очка в любой встрече, независимо от того, кто выходит против нас.

Наверняка нас ждет очень интересный матч. Каррера еще в прошлом году продемонстрировал все, на что способен. Так что действительно жду особенной игры», – сказал итальянец.

Петербургский клуб примет красно белых 6 августа в 20:00 по московскому времени. В 19:00 начнется церемония прощания с Александром Кержаковым, завершившим карьеру.