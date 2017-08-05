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    Экс-защитник «Ювентуса» Касерес перешел в «Верону»

    «Верона» объявила о покупке уругвайского защитника Мартина Касереса. Контракт с 30-летним игроком заключен на один сезон. Сделка состоялась на бесплатной основе.

    Касерес был игроком «Ювентуса» с января 2012 года по июль 2016. Позже стороны разорвали сотрудничество и футболист получил статус свободного агента. В феврале пятикратный чемпион Италии присоединился к «Саутгемптону», который покинул 1 июля в качестве свободного агента.

    Веронский клуб занял второе место в Серии Б-2016/17, гарантировав себе участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона страны. Новый сезон Серии А начнется 19 августа.

    Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Лацио».

    Источник: ФК «Верона»

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    05.08.2017 01:10
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