«Лацио» может подписать экс-игрока «Ювентуса» Касереса

Уругвайский защитник Мартин Касерес, проведший окончание минувшего евросезона в английском «Саутгемптоне», в ближайшее время может подписать контракт с итальянским «Лацио». В ближайшее время между клубом и футболистом пройдет раунд переговоров.

Также южноамериканец имеет предложение от турецкого «Антальяспора».

Широкой публике Касерес знаком как игрок «Ювентуса», за который Мартин выступал с 2012 по 2016 годы и провел 110 матчей и забил семь голов.

В весенней части минувшего сезона АПЛ в составе «Саутгемптона» Касерес появлялся на поле лишь раз.