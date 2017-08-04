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    Кучук: «Футбол в матче против «Анжи» был тягучий. «Ростов» забил, нам повезло»

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итог победе над «Анжи» в матче четвертого тура РФПЛ (1:0).

    «Игра была сложной для двух команд, было жарко. Она замедлялась из-за высокой травы, поэтому футбол был тягучий. Матч шел до первой ошибки. «Ростов» забил, нам повезло. Благодарим ребят за то, что держали структуру до конца игры. В завершении встречи было два момента, могли решать. А так, всем спасибо», – сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

    Победа в Каспийске позволила ростовскому клубу подняться на четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 22:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 4 августа 2017, 23:12

      СПАСИБО МУЖИКИ

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Ч.В.Г. 4 августа 2017, 23:27

      Здорово сказал!!! Не сдали позиций! Будут биться!!! Новочек с Ростовом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 августа 2017, 22:24

      Молодцы, но надо поработать над реализацией 100% моментов!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 4 августа 2017, 22:16

      Спасибо за победу! Ждём новых!

      6
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