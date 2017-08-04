Кучук: «Футбол в матче против «Анжи» был тягучий. «Ростов» забил, нам повезло»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итог победе над «Анжи» в матче четвертого тура РФПЛ (1:0).

«Игра была сложной для двух команд, было жарко. Она замедлялась из-за высокой травы, поэтому футбол был тягучий. Матч шел до первой ошибки. «Ростов» забил, нам повезло. Благодарим ребят за то, что держали структуру до конца игры. В завершении встречи было два момента, могли решать. А так, всем спасибо», – сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Победа в Каспийске позволила ростовскому клубу подняться на четвертое место в турнирной таблице.