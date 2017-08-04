Мостовой: «Спартак» с Квинси и без него – две совершенно разные команды»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отметил, что полузащитник Квинси Промес выглядит отлично на старте этого сезона. 25-летний футболист в первых трех турах дважды поражал ворота соперников в Премьер-лиге.

«Промес в этом сезоне выглядит отлично. Впрочем, как и в предыдущие сезоны в «Спартаке». В матче с «Краснодаром» он в очередной раз доказал свою значимость. Красно-белые с Квинси и без него – две совершенно разные команды.

Также, на мой взгляд, для «Спартака» крайне важен и Зе Луиш. Основная угроза воротам «Зенита» будет исходить от этих двух футболистов, которые могут предопределить исход всего матча», – считает Мостовой.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.