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    Мостовой: «Спартак» с Квинси и без него – две совершенно разные команды»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отметил, что полузащитник Квинси Промес выглядит отлично на старте этого сезона. 25-летний футболист в первых трех турах дважды поражал ворота соперников в Премьер-лиге.

    «Промес в этом сезоне выглядит отлично. Впрочем, как и в предыдущие сезоны в «Спартаке». В матче с «Краснодаром» он в очередной раз доказал свою значимость. Красно-белые с Квинси и без него – две совершенно разные команды.

    Также, на мой взгляд, для «Спартака» крайне важен и Зе Луиш. Основная угроза воротам «Зенита» будет исходить от этих двух футболистов, которые могут предопределить исход всего матча», – считает Мостовой.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

    Источник: Известия

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    04.08.2017 10:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 августа 2017, 13:45

      Блин новость-можно подумать кто то думает по другому.

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 4 августа 2017, 11:59

      Промес для Спартака, как когда то Халк для Зенита - системообразующий игрок. Скрепляет собой всю команду. Даже не хочу себе представлять, что будет, когда он уйдет..

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 4 августа 2017, 12:05

      Всё верно, но меж тем надо отметить, что когда в прошлом сезоне он не играл, то команда выглядела очень даже неплохо

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 11:04

      Крайний матч с Краснодаром только подтвердил вышесказанное!...
      Моторный Квинси сам везде успевал и других заводил!... Приятно видеть такую самоотдачу!!...

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